Названы крупные дорожные объекты, которые построят в Москве до конца года

В Москве в 2024 году введут в эксплуатацию ряд крупных дорожных объектов. Так, например, до конца года завершится строительство участка новой автотрассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который пройдёт от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году планируется сдать в эксплуатацию 95 километров дорог, в том числе более 40 искусственных сооружений: путепроводы, пешеходные мосты и переходы. Всего с 2011 года в столице построили 1360 километров дорог.

За первое полугодие 2024-го в Москве ввели в эксплуатацию 12,3 километра дорог, включая восемь искусственных сооружений. В их числе два путепровода со съездом на Коммунарское шоссе в районе 21-го километра Калужского шоссе. Новые транспортные объекты улучшили обслуживание более чем 115 тысяч жителей посёлков Коммунарка и Газопровод.

Кроме того, в конце марта завершилась реконструкция путепровода через железнодорожные пути МЦД-3 и строительство новых съездов в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе. Благодаря этому москвичи и гости столицы смогут проще добираться в аэропорт Шереметьево. Также появилась возможность построить дополнительные железнодорожные пути высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. А ещё в марте досрочно были окончены основные работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля.

"В результате пропускная способность развязки выросла примерно в полтора раза. Была значительно улучшена транспортная доступность московских районов Капотня, Люблино, Марьино и подмосковных городов Дзержинский, Котельники, в которых проживает свыше 600 тысяч человек. Да и на МКАД в этом районе стало немного свободнее", — отметил Собянин.

До конца года завершится строительство участка новой автотрассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который пройдёт от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны. Кроме того, достроят участок южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который будет соединён с Варшавским, Симферопольским, Калужским, Киевским, Боровским и Минским шоссе.

Кроме того, улицы 800-летия Москвы и Инженерную соединит новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1. В результате получится организовать прямое движение транспорта от Ленинградского шоссе (Северный речной вокзал) до Широкой улицы с выходом на МСД, Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Это улучшит транспортную доступность станции Бескудниково МЦД-1 и снизит нагрузку на прилегающие магистрали. Автомобилисты смогут быстрее выезжать на МКАД, Череповецкую улицу и Северо-Западную хорду.

В Новой Москве до конца года завершат строительство первой очереди дублёра Калужского шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок.