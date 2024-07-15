Экстрасенс предупреждает: Женщинам с этими именами 15 июля нельзя садиться за руль Каждый день недели подвержен энергетике одной из планет солнечной системы. Оказалось, что определённые женские имена начинают резонировать с небесным светилом, из-за чего день может обернуться проблемами в определённой сфере. Кому из дам сегодня нельзя садиться за руль? 15 июля, 13:07 Какая планета управляет понедельником и кому 15 июля 2024 года нельзя садиться на место водителя? Обложка © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Всё больше женщин предпочитают выбирать для передвижения личный автомобиль. Представительницы прекрасного пола уверенно держат руль и обходят многих мужчин в культуре вождения. Но если верить "Теории имён" из оккультных учений, некоторым дамам стоит держаться подальше от машин.

Экстрасенс и участник мистического шоу "Место силы" эксклюзивно для Life.ru рассказал, женщинам с какими именами не стоит садиться за руль и почему.

"Дело в том, что имя каждого человека — это особенный код, состоящий из букв, звуков и древних связей. Своеобразный фильтр, который влияет на наше взаимодействие с пространством, может улучшить одни качества и ослабить другие", — поясняет экстрасенс.

В астрологии понедельник связан с Луной, ночное светило влияет на эмоции, интуицию, подсознание и чувствительность. Однако энергия понедельника может быть разрушительной из-за перехода от выходных к рабочей неделе, что нередко вызывает у людей стресс и тревогу. Кроме того, смена ритма и окружения также может изменить эмоциональное состояние. Женщины с какими именами наиболее сильно подвержены энергетике понедельника и кому сегодня лучше избегать автомобилей?

Женское имя Дарья

Женщинам с какими именами нельзя садиться за руль: характеристика девушки с именем Дарья. Фото © Freepik

"Дарья — имя имеет очень воинственные вибрации. Такие девушки готовы к агрессивной езде в любой момент, могут вступить в конфликты или даже подрезать нерасторопных ездоков на соседней полосе", — рассказывает экстрасенс. Древние письмена наделяют девушек с именем Дарья максимальным проявлением стихии огня. Поэтому лучшим выбором будет красный спортивный мотоцикл, а от поездок в автомобиле следует воздержаться или воспользоваться услугами водителя.

Маргарита

Как рассказывает эксперт, обладательницы имени Маргарита имеют тонкую связь с потусторонним миром. Часто они наблюдают разные видения и тайные знаки.

Нередко отвлекаются на образы и послания бессознательного, поэтому с большой долей вероятности за рулём машины их будут ожидать нескончаемые аварии Андрей Харрис Экстрасенс

Также высок риск частой порчи любимого четырёхколёсного друга из-за невнимательности.

Женщина по имени Алина

Что означает Алина и почему 15 июля в день Луны женщине лучше избегать автомобилей: прогноз экстрасенса. Фото © Freepik / senivpetro

Женщины по имени Алина, со слов Андрея Харриса, особо чувствительные представительницы прекрасного пола. Они рискуют воспринимать происходящее на дороге очень близко к сердцу. Учитывая постоянный рост трафика, в ближайшее время таким девушкам будет сложно. Чтобы сохранить нервную систему в покое, лучше воздержаться от управления любыми механизмами.

Марина

Марины имеют в своей структуре повышенную энергию Хаоса. Им сложно структурировать действия и анализировать происходящее за доли секунды, а именно это и предстоит водителю Андрей Харрис Экстрасенс

Нетерпеливость и импульсивность, которые исходят от именного кода таких девушек, также могут приводить к повышенному числу аварий и конфликтов на дороге.

Надежда

Какая планета управляет понедельником и почему женщинам в этот день нельзя быть за рулём на дороге? Фото © Freepik / artursafronovvvv

Несмотря на то что Надежд называют "земным компасом", они очень независимые женщины. Свобода для них — главный приоритет.

Езда на красный свет, нарушение правил и высокая скорость — частые спутники таких женщин. Им лучше воздержаться от водительского кресла. Кстати, заботу личного шофёра они оценят лучше многих Андрей Харрис Экстрасенс

И самое главное, как рассказывает экстрасенс, имя — не приговор! "Над влиянием любого имени можно работать, и, если вам очень хочется водить автомобиль, имя не преграда. Главное, соблюдать правила движения и быть спокойными", — подытоживает Харрис.