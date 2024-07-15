Псевдоготика и классицизм: в Москве отреставрируют усадьбу Валуево В ТиНАО отреставрируют усадьбу Валуево, которая представляет собой большую историческую ценность. 15 июля, 14:05 Усадьбу Валуево отреставрируют. Обложка © mos.ru / Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта по сохранению зданий скотного и конного дворов, паркового павильона, ворот главного въезда и двух башен ограды усадьбы Валуево.

Усадьба представляет большую ценность как развитый и стилистически единый усадебный комплекс. В целом в настоящее время элементы ансамбля находятся в неудовлетворительном экспозиционном состоянии. В ближайшее время специалисты приступят к научно-исследовательским работам. После разработки и согласования с ведомством проекта им выдадут разрешение на реставрацию.

Ансамбль усадьбы Валуево признан объектом культурного наследия федерального значения. Имение находится в одноимённом селе на левом берегу реки Ликовы. Главное место в ансамбле занимает дом с шестиколонными ионическими портиками и гранёным бельведером со шпилем. Внутри сохранились камины из искусственного мрамора, наборный паркет, фрагменты скульптур, колонны и лепнина. По краям парадной лестницы установлены фигуры львов.

Ещё одно важное здание — парковый павильон (охотничий домик), построенный в конце XVIII века. Он представляет собой одноэтажное бело-розовое сооружение в стиле зрелого классицизма. Западный фасад украшен четырёхколонным тосканским портиком с треугольным фронтоном. Внутри павильон разделён парными колоннами на три части.

По одному проекту построены конный и скотный дворы. Они представляют собой комплекс из двух одноэтажных зданий, выкрашенных в жёлтый цвет, декоративные элементы выделены белым.

Фото © mos.ru / Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Парадные ворота и металлическая ограда со стороны въезда в усадьбу относятся к 1880-м годам. Кирпичные оштукатуренные ворота состоят из широкого центрального проезда и двух калиток, каждая из которых обрамлена двумя пилонами с тосканскими полуколоннами на постаментах. Над калитками возвышаются скульптуры оленей.

По сторонам ограды находятся две круглые двухъярусные башни в псевдоготическом стиле.

До XVII века территорией, где располагается усадьба, владел дворянский род Валуевых. В XVIII веке имение перешло к графу Петру Толстому, сподвижнику Петра I, а затем к вдове генерала Дмитрия Шепелева и её племянникам. В начале XIX века усадьбу перестроил Алексей Мусин-Пушкин, статский советник и историк. Полностью облик Валуево сформировался лишь к концу XIX века.

После революции 1917 года на месте имения появился совхоз, а по окончании Великой Отечественной войны — профилакторий Внуковского аэродрома. Затем усадьбу приспособили под санаторий, который действует и по сей день. Последнюю масштабную реставрацию здесь проводили с 1962 по 1964 год.

Сохранение культурно-исторического наследия входит в число приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина