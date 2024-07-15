Дима Билан, Тимати, Джиган, Оксана Самойлова и другие звёзды были замечены в розовом батутном замке Super на VK Fest

Команда Super смогла по-настоящему удивить аудиторию VK Fest. В этот раз они пригласили гостей в розовый надувной дворец. Попрыгать на Super-батуте изъявили жедание Дима Билан, Яна Чурикова, Тимати, Джиган, Оксана Самойлова и многие другие звездные друзья редакции. Каждый гость получал в подарок персональное видео с прыжками, снятое профессиональным оператором, брендированный стикерпак со смешными наклейками и розовую цепь с буквой S.

Тот самый надувной замок, ставший розовой звездой на VK Fest. Фото © Super

У входа пришедших встречали портье, одетые в розовую форму в духе героев Уэса Андерсона. Прежде чем отправиться на батут, гости посещали глиттер-бар, чтобы сделать блестящий фестивальный макияж. Затем нужно было пройтись по антитоксичной дорожке и как следует потоптаться на комментариях хейтеров и гадостях в личке. Последнее звездным гостям понравилось особенно.

Не обошлось без откровений. Так, Джиган, появившийся вместе с обворожительной Оксаной Самойловой, рассказал о волне хейта из-за шоу "Выжить в Дубае".

"Люди перепутали игру с реальностью. Если вы играете в мафию, то это же не значит, что в жизни вы тоже злодей. Это шоу! И мы в нем выступаем в роли мафии. Иногда я читаю хейтерские комментарии, захожу на страницы людей, которые их пишут, и понимаю, что они меня просто не знают. Не знают моих шуток и в целом с юмором не дружат. Ребят, будьте чуть веселее", — обратился к зрителям Джига.

Оксана Самойлова прокомментировала конфликт с Анной Седаковой на том же шоу.

"Она очень странно пришла, сделала странные движения и ушла. Забыла в моменте все хорошее, что было между нами, и стала играть против нас", — отметила жена рэпера.

В гостях у Super побывала и Василиса Володина. Главный астролог страны сделала прогноз на август, сказав, что «месяц будет непростым, а важные дела нужно успеть закончить до 5-го числа».

Астролог Василиса Володина тоже побывала в гостях у Super. Фото © Super

"Последняя неделя июля — лучшее время для больших дел и планов. В августе готовимся к осени, отдыхаем, но ничего суперважного не планируем", — предупредила она.

До розового замка добралась легенда журналистики Яна Чурикова. И внезапно призналась, что она «душнила».

Яна Чурикова была замечена в розовом батутном замке на VK Fest. Фото © Super

"Я люблю, чтобы все было четенько. Чтобы все фактики были проверены. Причинно-следственные связи стояли на своих местах. Я ужасно докапываюсь до людей по поводу ударений в словах. Меня постоянно нужно тормозить, потому что я ничего с собой не могу поделать", — рассказала бессменная ведущая легендарной "Фабрики звезд".