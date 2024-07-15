Появится пешеходный маршрут от метро "Беляево" до Битцевского леса В ЮЗАО продолжаются работы по благоустройству. Работы пройдут в районах Коньково, Тёплый Стан, Котловка, Ясенево, Гагаринский и Ломоносовский. 15 июля, 14:30 Обложка © mos.ru

Коньково

В 2023 году в районе Коньково привели в порядок территорию возле Коньковских прудов. Здесь появились деревянные понтоны для пленэров и занятий йогой, пляжная волейбольная площадка, сцена с амфитеатром и декоративными навесами-лепестками у воды. Кроме того, обустроили комфортный пешеходный маршрут вдоль Профсоюзной улицы от улицы Бутлерова до МКАД, сделали несколько новых площадок для выгула и тренировки собак, реконструировали одну существующую.

В этом году появится удобный пешеходный маршрут от станции метро "Беляево" до Битцевского леса. Специалисты займутся комплексным благоустройством жилого квартала между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая, обновят 12 детских и пять спортивных площадок. Об этом в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В реконструированном спортивном кластере обустроят футбольное поле, площадку для волейбола, поставят столы для настольного тенниса, установят 22 тренажёра.

Посидеть с книжкой можно будет в тихой зоне у Деревлёвского пруда: здесь поставят перголу с качелями. Рядом обустроят смотровую площадку и амфитеатр, где летом можно будет проводить кинопоказы под открытым небом.

Помимо того, приведут в порядок покрытие пешеходных дорожек. Вдоль них установят уже узнаваемые в районе арт-объекты в виде лепестков из металла и дерева.

Тёплый Стан

В Тёплом Стане создадут комфортные условия для жителей 3-го, 5-го и 7-го микрорайонов. В третьем и пятом микрорайонах поменяют оборудование и покрытие на 14 детских и восьми спортивных площадках, заменят покрытие дорог и тротуаров.

В пятом микрорайоне, возле дома 35 на улице Генерала Тюленева, появится спортивный кластер, который придётся по вкусу любителям хоккея, футбола и настольного тенниса. Рядом предусмотрена большая зона с силовыми тренажёрами.

Приведут в порядок и территорию детского сада школы № 1101 в 7-м микрорайоне.

Кроме того, в 5-м микрорайоне благоустроят площадку для выгула собак — установят там современное тренировочное оборудование.

Котловка

В прошлом году в Котловке привели в порядок парк "Сосенки". Там обустроили современные спортивные зоны, обновили дорожки и детские площадки. Для любителей прогуляться у воды сделали пешеходную тропу из эконастила в пойме реки Котловки.

Скоро в районе появится спортивный кластер. Создадут его на улице Ремизова, на окраине природного парка "Долина реки Котловки". Там можно будет поиграть в футбол, настольный теннис и волейбол. Сделают полноценный спортивный зал под открытым небом — разместят в нём 30 уличных тренажёров, комплексы для занятий воркаутом и прокат инвентаря.

Возле дома 29, корпуса 4 на Нагорной улице обновят площадку для тренировок и выгула животных. На Севастопольском проспекте, улицах Винокурова, Дмитрия Ульянова и Большой Черёмушкинской благоустроят дворы. Юные москвичи получат игровые площадки с горками, качелями и каруселями.

Около храма Преподобной Евфросинии, Великой Княгини Московской на Нахимовском проспекте приведут в порядок сквер.

Авторы Валерия Мишина