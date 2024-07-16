Путин дал старт движению по новой дороге в обход Тольятти с мостом через Волгу

Президент России Владимир Путин открыл движение по новой автодороге "Обход Тольятти" и мосту через Волгу в составе транспортного коридора "Европа — Западный Китай" в Самарской области. Глава государства принял участие в церемонии в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулёвской ГЭС, в целом поможет полнее раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья.

Путин принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Видео © Kremlin.ru

"В ходе создания этих дорог были возведены сложные технические сооружения, в том числе через Волгу проложены два новых моста. Один длиной свыше семисот метров (мы сейчас по нему только что проехали), построен здесь, в Тверской области. Второй – длиной более трёх тысяч семисот метров – возле Тольятти. Он вошёл в десятку самых протяжённых инженерных сооружений России", — отметил Владимир Путин перед тем, как официально запустить движение по двум новым транспортным артериям.

Напомним, что строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу началось в конце 2019 года по личном поручению президента Владимира Путина. Сегодня это скоростная четырёхполосная автодорога длиной 99,7 км, пролегающая в Самарской области с выходом на федеральную трассу М-5 "Урал". В составе объекта целых три транспортные развязки, 39 мостов и путепроводов, в том числе большой мостовой переход через Волгу протяженностью 3,7 км.

Президент приехал на мероприятие за рулём Лады Аура. Видео © Kremlin.ru