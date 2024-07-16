Путин дал старт движению по новой дороге в обход Тольятти с мостом через Волгу
Президент России Владимир Путин открыл движение по новой автодороге "Обход Тольятти" и мосту через Волгу в составе транспортного коридора "Европа — Западный Китай" в Самарской области. Глава государства принял участие в церемонии в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулёвской ГЭС, в целом поможет полнее раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья.
Путин принимает участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти. Видео © Kremlin.ru
"В ходе создания этих дорог были возведены сложные технические сооружения, в том числе через Волгу проложены два новых моста. Один длиной свыше семисот метров (мы сейчас по нему только что проехали), построен здесь, в Тверской области. Второй – длиной более трёх тысяч семисот метров – возле Тольятти. Он вошёл в десятку самых протяжённых инженерных сооружений России", — отметил Владимир Путин перед тем, как официально запустить движение по двум новым транспортным артериям.
Напомним, что строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу началось в конце 2019 года по личном поручению президента Владимира Путина. Сегодня это скоростная четырёхполосная автодорога длиной 99,7 км, пролегающая в Самарской области с выходом на федеральную трассу М-5 "Урал". В составе объекта целых три транспортные развязки, 39 мостов и путепроводов, в том числе большой мостовой переход через Волгу протяженностью 3,7 км.
Президент приехал на мероприятие за рулём Лады Аура. Видео © Kremlin.ru
А сама магистраль "Западная Европа — Западный Китай" является транснациональным инфраструктурным проектом, призванным укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. Российский участок трассы проходит от Санкт-Петербурга до Оренбурга и Сагарчин с выходом на Казахстан и далее на Китайскую Народную Республику. Автомобильный маршрут "Европа – Западный Китай" (порядка 8 500 км) будет занимать около 10 суток. В то же время, железнодорожный маршрут по Транссибирской магистрали составляет 11,5 тыс. км и занимает 14 суток, морской путь через Суэцкий канал – 24 тыс. км (45 суток).
Александр Манзюк/ТАСС