Назван лидер по скорости мобильного интернета и покрытию сети Было проведено исследование на основе замеров скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих мобильных устройств с помощью приложения Speedtest®. Всего было сделано 12,75 млн замеров по всей стране с порядка 1,38 млн различных устройств. 16 июля, 15:58 Определён лидер по скорости мобильного интернета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России, сохранив лидерство в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla® за первый и второй кварталы текущего года.

По скорости мобильного интернета мобильный оператор подтвердил своё лидерство восьмой год подряд. Медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия составляет 29,65 Мбит⁄с, а скорость загрузки данных — 9,46 Мбит⁄с.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, эксперты исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью пять квадратных километров на всей территории РФ, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств.

— Мы уделяем особое внимание техническому развитию. Расширяем зону LTE-покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселённых пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идёт рефарминг — сети четвёртого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. Продолжаем внедрять технологические новшества — запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет повысить доступность популярных интернет‑сервисов даже в моменты пиковой нагрузки, — отмечает технический директор мобильного оператора Алексей Титов.

Авторы Валерия Мишина