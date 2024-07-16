Водитель полицейского авто потребовал уступить дорогу, используя средний палец как "спецсигнал"
Москвич пожаловался на водителя полицейского авто, показавшего средний палец
Москвич пожаловался на водителя полицейской машины, который вместо спецсигнала показал ему средний палец. Инцидент, как пишет SHOT, произошёл на ремонтируемом участке Ярославского шоссе недалеко от города Пушкино.
Москвич пожаловался на водителя полицейского авто, показавшего средний палец. Фото © SHOT
Москвич пожаловался на водителя полицейского авто, показавшего средний палец. Видео © SHOT
Водитель легковушки рассказал телеграм-каналу, что полицейская "Газель" ехала без сирены и "щемила" его машину. Затем водитель авто дежурной части показал в окно неприличный жест своему дорожному оппоненту.
Life.ru