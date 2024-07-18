СМС-информирование родственников о состоянии пациента в реанимации появилось ещё в 18 стационарах Москвы Близким сообщают о поступлении пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии, а также ежедневно информируют о его состоянии. 18 июля, 15:08 Обложка © Mos.ru / Е. Самарина

Сервис, благодаря которому родственники пациента в реанимации могут узнать о состоянии его здоровья, появился ещё в 18 московских стационарах.

В июне на базе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка" в пилотном режиме начал работать сервис ежедневных СМС-оповещений. Они содержат важные данные о здоровье человека, поступившего в отделение интенсивной терапии. В сообщениях указывается, находится ли пациент в сознании, подключён ли он к аппарату искусственной вентиляции лёгких, какие у него температура, давление, пульс и многое другое.

Этот проект оказался очень востребованным у москвичей, поэтому к сервису подключили ещё 18 городских стационаров, работающих в формате цифрового госпиталя. Среди них городская клиническая больница (ГКБ) имени С.С. Юдина, ГКБ имени В.В. Вересаева, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, инфекционная клиническая больница № 1, ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой, ГКБ № 24, ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, Московская городская онкологическая больница № 62, ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, ГКБ № 52, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и городская клиническая онкологическая больница № 1. В дальнейшем сервис появится в реанимационных отделениях других столичных больниц.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишина

Чтобы подключить сервис СМС-информирования, родственнику необходимо обратиться в отделение к лечащему врачу. Оповещения приходят двух типов. Сразу после поступления пациента в реанимацию на номер доверенного лица, который тот указал в согласии при поступлении в стационар, если был в сознании, отправляются автоматические СМС. А рассылка о состоянии пациента начинается после того, как родственник самостоятельно обратится к лечащему врачу и врач поставит в ЕМИАС соответствующую отметку о подключении. Помимо температуры, пульса, артериального давления, сатурации, частоты сердечных сокращений и дыхания в отчёте указывается, находится ли пациент в сознании и подключён ли к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, предоставляется заключение о динамике состояния пациента (положительная, отрицательная или без изменений). Когда пациента переведут из реанимации и он самостоятельно сможет общаться с родственниками, рассылка автоматически отключится.

Внедрение передовых цифровых решений — важнейшая часть стратегии развития здравоохранения Москвы. Ранее в московских стационарах появился сервис "Цифровая реанимация", он доступен специалистам отделения реанимации и интенсивной терапии. Сервис позволяет работать с картой интенсивной терапии в электронном виде, а также автоматически вносить в неё данные о жизненно важных показателях пациента, поступающих от прикроватного оборудования.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа здравоохранения, которую развивают совместно комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий. Платформа позволяет вести каждого пациента индивидуально на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.

Авторы Валерия Мишина