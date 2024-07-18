За полгода в Москве установили более двух тысяч новых домовых и городских указателей

За время действия в Москве программы создания единой системы навигации на улицах города появилось в общей сложности более 115 тысяч новых указателей. Они помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес и узнать, как пройти к социально значимым объектам.

В Москве продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. За шесть месяцев этого года установили 655 городских указателей и почти 1,4 тысячи домовых.

Все адресные знаки соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично вписываются в облик столичных улиц. В рамках военно-патриотической ветви проекта также создаётся навигация: в городе устанавливают указатели с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных учёных, конструкторов, исследователей и писателей. Знаки с QR-кодами помогают жителям и гостям столицы не только лучше ориентироваться, но и узнавать историю города. Большое внимание уделяется как героям войны, так и исследователям. Например, в прошлом году впервые в столице появились таблички с информацией о полярниках и других покорителях Арктики. В общей сложности установили 29 указателей со специальными QR-кодами и 106 информационных полей, в том числе к мемориальным доскам советских исследователей Арктики Георгия Ушакова и Владимира Русанова, дому полярников на Никитском бульваре.