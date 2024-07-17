Предприниматель из Уфы устроил картинг на парковке элитного ЖК. Как пишет SHOT, местные жители теперь вынуждены ставить свои ласточки на улице и ежедневно страдать от звуков пожарной тревоги, которая то и дело срабатывает в их доме.

Уфимский бизнесмен устроил картинг на паркинге в элитном ЖК. Видео © SHOT

Самдиректор картинга Александр Баранов заявляет, что документы у него в порядке, а подземную парковку ему сдал в аренду собственник, который в свою очередь выкупил паркинг-места у жителей. И вот с декабря Баранов зарабатывает на любителях мини-гонок, а также держит там склад электросамокатов.

Однако местные жители считают, что из-за многочисленных ударов гоночных машин о бетонные опоры несущим конструкциям дома может быть нанесён существенный ущерб, а не так давно на картинге вообще случился пожар. Причиной якобы стала неисправная проводка. Но люди подозревают, что ЧП могло случиться из-за массовой зарядки электросамокатов.