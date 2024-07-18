Более 1000 педагогов прошли профессиональную переподготовку в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем"

В этом году новые навыки в работе с беспилотными авиационными системами должны получить более 2400 педагогических работников из 30 субъектов РФ. Обучение осуществляется по дополнительной программе профессиональной переподготовки педагогов в области разработки, производства и эксплуатации БАС — Институт развития профессионального образования разработал её совместно с организациями-партнерами: Федерацией гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России и Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "‎ВОИН".

Образовательная программа рассчитана на 268 академических часов. Первый поток учащихся уже успел получить новую квалификацию "Педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС". Полученные навыки позволяют развивать карьеру в перспективной, инновационной отрасли, работая

с детьми и молодёжью. Выпускники программы переподготовки могут вести специализированные кружки, в том числе, на базе общеобразовательных школ, проводить просветительские мероприятия с целью популяризации БАС, а также консультировать учащихся по поводу дальнейшего выбора профессии и ориентировать их на получение образования по востребованной специальности.

Максим Журкин, начальник Управления развития и сопровождения инфраструктуры БАС Института развития профессионального образования, рассказал: "Программа обучения — состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть обучения проходила в цифровой образовательной среде для всех слушателей, начиная с марта. Практическая часть проходит на сертифицированных площадках с необходимой инфраструктурой, которая предполагает полётную практику, сборку, пайку, программирование, 3D моделирование и др. Площадки расположены в шести субъектах Российской Федерации: Чеченской Республике и Республике Татарстан, Хабаровском крае, Калужской, Свердловской и Ульяновской областях".

Обучение в рамках ФП "Кадры для БАС" в 2024 году было разделено на два потока. Первый поток завершился в июне, обучение прошли 1033 педагога. Второй поток начнётся 16 сентября – в нём планируется обучить более 1400 педагогов.