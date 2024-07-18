Официальное заявление холдинга News Media

В сети активно обсуждаются судебные разбирательства Филиппа Киркорова и Любови Успенской. Поводом для подачи Киркоровым иска в суд стало интервью Успенской в шоу "Алёна, блин!", в котором певица назвала Киркорова женоненавистником. Журналистка Алена Жигалова выступила в данном деле соответчиком.

16 июля в своём Telegram-канале адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский опубликовал пост, в котором адвокат Алёны Жигаловой Андрей Алешкин от лица журналистки приносит извинения певцу за выпуск интервью с Любовью Успенской, которое, по мнению Киркорова, порочит его честь и достоинство.

Алёна Жигалова является ведущей проекта, который производится холдингом News Media, а проект "Алёна, блин!" является интеллектуальной собственностью холдинга News Media.

Соответственно, в подобных судебных процессах интересы холдинга News Media представляют только официально уполномоченные лица. Поэтому считаем важным заявить, что адвокат Андрей Алешкин не имеет отношения к холдингу News Media и не был уполномочен давать какие-либо комментарии по данному судебному производству. Отдельно хотим заявить, что холдинг News Media никогда не участвовал и не собирается участвовать в конфликтах между звездами, больше похожими на пиар.

В настоящее время Алёна Жигалова находится на съемках за рубежом и редко выходит на связь. Холдинг не понимает, почему адвокат приносит извинения именно в тот момент, когда Алёна находится вне зоны доступа, не имея возможности прокомментировать данную ситуацию и реальный статус Андрея Алешкина в данном деле.