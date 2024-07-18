Выпускники омских колледжей получат работу в нефтяной компании Нефтяная компания поддержала заявку Омского промышленно-экономического колледжа в федеральном проекте Министерства просвещения России "Профессионалитет". 18 июля, 16:44 В Омске трудоустроят выпускников колледжей. Обложка © Freepik

Благодаря тому, что "Газпром нефть" стала опорным работодателем, гарантировав профильным студентам стажировку и трудоустройство в дочерние предприятия, колледж получит государственный грант в размере 100 млн рублей. Деньги пойдут на создание регионального центра по подготовке специалистов рабочих профессий. В соответствии с условиями гранта компания будет участвовать в формировании учебных программ, контроле за обучением преподавателей, определении требований к выпускникам.

Региональный центр по подготовке специалистов рабочих профессий откроется на базе Омского промышленно-экономического колледжа 1 сентября 2025 года. Обучение будет бесплатным. Доступ к образовательному центру получат также студенты Омского авиационного колледжа имени Н.Е. Жуковского и Омского монтажного техникума.

Омский промышленно-экономический колледж — участник партнёрской системы "Лига колледжей", которая создана для сотрудничества с организациями среднего профессионального образования. В её задачи входит повышение качества образовательных программ и квалификации преподавательского состава колледжей, совместное решение стратегических задач отрасли. В числе участников системы — 17 колледжей из девяти регионов России.

— Совместная работа нефтяной компании и Правительства Омской области повысит привлекательность промышленных профессий среди молодёжи, дав возможность реализоваться в родном регионе. Благодаря открытию образовательного центра студенты смогут обучаться в современных оборудованных классах, проходить стажировку на ведущих предприятиях компании и по итогу получить перспективную и востребованную профессию, а также трудоустройство, — подчеркнул министр образования Омской области Иван Кротт.

— Платформа "Лига колледжей" объединяет 17 учебных заведений из девяти регионов страны. Это собственная образовательная система компании, которая, как и федеральный проект "Профессионалитет", направлена на улучшение качества подготовки кадров в среднем профессиональном образовании. Для этого мы развиваем не только материально-техническую базу колледжей, с которыми сотрудничаем, но и повышаем уровень преподавательского состава, — сказал ректор Корпоративного университета нефтяной компании Илья Дементьев.

— Омский НПЗ ежегодно может трудоустроить до 150 выпускников учебных заведений по рабочим профессиям. Они нужны нашему предприятию. Поэтому мы примем участие в техническом оснащении кабинетов и лабораторий, которые будут приближены к условиям нефтеперерабатывающего производства. Также мы включимся в составление образовательной программы. Всё это поможет выпускникам получить знания и навыки, требующиеся для работы на самом современном предприятии отрасли, — отметил генеральный директор Омского нефтеперерабатывающего завода Олег Белявский.

Авторы Валерия Мишина