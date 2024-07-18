Эксперты ЭИСИ: Межнациональное согласие — основа российского государства Межнациональные и межрелигиозные отношения в России демонстрируют устойчивость, несмотря на попытки коллективного Запада дестабилизировать ситуацию извне. 18 июля, 16:12 Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований(ЭИСИ) "Межнациональное единство как основа развития России".

Единство народов России является одной из традиционных ценностей, рассказал в своём выступлении политолог Александр Асафов. Эта ценность разделяется представителями всех традиционных конфессий России

Противник всеми возможными инструментами пытается создать точки раскола. Безусловно межнациональное, единство является основой развития нашего государства и общества. Тот героизм представителей всех национальностей, которые воины показывают на СВО, это прямая демонстрация того самого национального единства, политолог Александр Асафов

В оценках межнациональных отношений преобладают позитивные оценки, рассказал Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он поделился результатами исследований, посвящённых вопросам межнациональных отношений.

«79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей как либо доброжелательные, либо спокойные и бесконфликтные. 81% заявили нам в ходе опроса, что они не испытывают негативных эмоций к носителям других национальностей, которые находятся рядом с ними. При этом 50% заявили о безусловной оценке, что они не испытывают негативных эмоций. Порядка 60% в ходе нашего исследования заявили о том, что многонациональный статус России делает ее сильнее. Противоположной позиции придерживаются всего 7% россиян. Мы видим отсутствие неприязни к этим людям. 81% заявили, что они не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал к ним в населенный пункт из других стран», — рассказал Мамонов.

Недружественные государства пытаются изнутри расколоть российское общество, отметил директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека, Александр Брод, однако, несмотря на это, отношения между народами внутри России демонстрируют устойчивость.

Президент России неоднократно говорил о том, что многонациональная палитра России это ее сила. Особое внимание государственных структур должно быть приковано к формированию среди россиян чувства общероссийской гражданской идентичности, осознания гражданами своей принадлежности к российскому народу, общей истории и культуре, российской государственности. Межнациональный мир и согласие имеют для России огромное значение — они обеспечивают мир и гармонию в обществе. Согласие между народами способствует укреплению внутреннего единства, безопасности граждан, правозащинтк Александр Брод.

Российское общество имеет многовековые традиции мирного сосуществования представителей самых разных национальностей, религий и этносов, рассказал ректор Исламского института имен Мухаммаджана Хусаинова, советник муфтия по образованию, доктор исторических наук Рамиль Адыгамов.

"Межконфессиональный диалог на территории нашего государства имеет более чем тысячелетнюю историю. Но к сожалению, сегодня мы видим и то, как в некоторых СМИ пытаются смешать проблему мигрантов с проблемами коренных россиян-мусульман", — рассказал Рамиль Адыгамов.

Ценность российского "единства в многообразии", отметил в своём выступлении советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Айказ Микаелян.

"Мы — семья из 194 народов, а в семье самое ценное — это согласие. Эта концепция близка всем россиянам. С начала СВО в десятки раз увеличилось количество нападок, направленных на наши межнациональные отношения, но мы выстояли", — сказал Айказ Микаелян.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначает силу многонациональной России, призывает не допустить проецирования внешних конфликтов на российскую почву, рассказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

Вся история нашей страны — доказательство того, что та уникальная цивилизационная форма, в которой отлита Россия, основана на таком многообразии. В каждый момент, когда надо защищать страну, многонациональная Россия вставала на защиту Родины. Так было во времена Минина и Пожарского, так было во время Второй Мировой войны, то же самое происходит и сейчас, на полях спецоперации руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

Если в России многонациональность считается основой развития, то Украина — пример того, как не надо строить государство, заявил в своём выступлении член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель правления Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.

«Когда киевские власти заставляли людей отказываться от русского языка, при том что там по опросам агентства Gallup 83-86% выбирало русский язык в качестве родного, что было весьма неосмотрительно. Если со стороны украинских политиков всегда звучали антироссийские заявления, то с нашей стороны звучали мысли единства. Мы говорим о единстве, а нам постоянно говорят о ненависти», — сказал Богдан Безпалько.

По мнению экспертов, политика президента России Владимира Путина направлена на сохранение национального единства.

Авторы Алексей Берковиц