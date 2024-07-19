Более 1800 предприятий участвуют в проекте подготовки кадров для ключевых отраслей экономики

Неделю назад вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что с начала приёмной кампании в вузы и колледжи РФ с помощью портала "Госуслуги" было подано более двух миллионов заявлений. В текущей приёмной кампании абитуриентов ожидает свыше 1250 современных и оснащённых колледжей. Более 1800 опорных предприятий-работодателей из 79 регионов страны уже участвуют в программе "Профессионалитет".

— Сегодня мы можем уверенно сказать, что интерес к среднему профессиональному образованию становится трендом <...> Непосредственное участие в разработке образовательных программ проекта принимает будущий работодатель, он также берёт ребят к себе на практику с возможностью последующего трудоустройства, — отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Программа реализуется в России с 2022 года. Её цель — борьба с дефицитом кадров в промышленности и подготовка "синих воротничков" под реальные нужды конкретных работодателей из технологических отраслей. Главное в программе —распространение практико-ориентированного подхода, в который входят оплачиваемые стажировки в компаниях с последующим трудоустройством, целевые договоры со студентами, а также экскурсии на производство с действующими сотрудниками предприятий в качестве гидов. При таком формате компании получают готовых сразу приступить к работе специалистов, а выпускники — гарантию трудоустройства по окончании обучения.

Одним из участников проекта является РУСАЛ. В настоящее время алюминиевая компания создала пять образовательных кластеров в рамках программы. Так, в Свердловской области на базе Каменск-Уральского политехнического колледжа работает кластер по направлению "металлургия". Он готовит специалистов для реализации всего технологического цикла. Также дополнительно ведётся подготовка кадров по обслуживанию и ремонту технологического оборудования. Сотрудников для металлургического направления готовит и Иркутский кластер на базе Братского индустриально-металлургического техникума.

Пятый кластер был открыт в 2024 году на базе Красноярского индустриально-металлургического техникума, Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса, а также Дивногорского гидроэнергетического техникума совместно с федеральным и региональным министерствами образования. 1 сентября учиться в эти образовательные учреждения придут 250 студентов. Участниками кластера со стороны компании станут Красноярский алюминиевый завод, Красноярский металлургический завод, Литейно-механический завод СКАД, Богучанский алюминиевый завод и Ачинский глинозёмный комбинат. В кластере будут готовить специалистов по разным направлениям.

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская отметила, что благодаря партнёрству с компанией студенты смогут получить теоретические знания с упором на практику, а крепкая база знаний позволит им трудоустраиваться и быть востребованными на предприятиях региона и России в целом. В самой компании уверены, что такой подход имеет и социальное значение: меняется контингент техникумов и колледжей, молодёжь идёт туда не по остаточному принципу, когда "никуда не взяли", а осознанно — за качественным, интересным образованием и востребованной в будущем профессией. Более того, не только имидж, но и материальная база колледжей и вузов начала отвечать ожиданиям молодого поколения, а программы, классы подготовки, практики и в целом среда обучения стали современными и комфортными.

Кадры для металлургической и горнодобывающей промышленности в РФ готовят в нескольких профильных университетах, на инженерно-технических факультетах и в колледжах. При этом не более 60% инженеров работают по специальности, иногда по причине того, что образовательные программы и вузов, и ссузов не отвечают текущим потребностям самих предприятий, особенно в том, что касается практических навыков выпускников.

Растущая скорость внедрения инноваций, меняющаяся экономическая ситуация и условия функционирования бизнеса привели к тому, что предприятия зачастую не успевают обучать персонал за счёт внутреннего резерва. Рабочие места практически любых сотрудников на современных предприятиях автоматизированы и оснащены высокими технологиями, поэтому сотрудники должны хорошо разбираться в них, применять знания в области IT и использовать инновационное оборудование.

Готовить специалистов, востребованных на рынке труда и обладающих конкурентоспособными знаниями, позволяет только совместная работа учебных заведений и промышленных компаний и их постоянное взаимодействие. Благодаря участию в программе создаются образовательные и производственные центры, обновляются лаборатории и учебные мастерские, разрабатываются новые и адаптируются существующие программы обучения в соответствии с потребностями современного производства. Эта инициатива позволяет обеспечить быстрое и качественное обучение по специальностям, связанным, в частности, с металлургией, химическими технологиями и горным делом.