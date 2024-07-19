К сентябрю в ТиНАО на проспекте Куприна откроется новая школа Завершилось строительство корпуса школы № 338 в районе Коммунарка. Новое здание осмотрел Сергей Собянин. 19 июля, 14:36 В ТиНАО появится новая школа. Обложка © mos.ru / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В новом учебном корпусе создана современная и безопасная образовательная среда для 1,2 тысячи учеников 1–11-х классов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам мэра Москвы, сегодня Коммунарка — полноценный район столицы с населением около 160 тысяч человек. Здесь активно развивается транспортная инфраструктура, строится жильё, создаётся крупный деловой центр ТиНАО. При этом пока ощущается недостаток социальных объектов.

В этом году ввели в эксплуатацию девять образовательных учреждений, три уже построены. И через два года ещё около 20 сразу появится в этом районе.

Строительство школьного здания на проспекте Куприна (дом 24, строение 4), недалеко от Иванковского пруда, было завершено в июле 2024 года. Финансирование проекта велось за счёт застройщика.

Новый учебный корпус будет безвозмездно передан инвестором в систему образования города Москвы и войдёт в состав школы № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева.

В здании школы три секции разной этажности. Фото © mos.ru / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Площадь здания — 28,5 тысячи квадратных метров. Оно состоит из трёх секций разной этажности (два, три и четыре этажа, а также один подземный). Здесь создана современная и безопасная образовательная среда, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся и педагогов оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, медиатека, спортивный зал и зал для проведения мероприятий.

Особенность планировки — атриум, где можно проводить различные мероприятия, занятия по танцам и актёрскому мастерству, педсоветы и встречи с родителями. В школе также планируется организовать театр. Атриум станет площадкой для показа спектаклей и проведения фестивалей.

На базе ИТ-полигона учащиеся смогут реализовать исследовательские проекты в области 3D-моделирования, робототехники, программирования, геоинформатики и проектирования нейроинтерфейсов.

В медиатеке, оборудованной современной системой хранения и выдачи книг, предусмотрены места для индивидуальных и групповых занятий.

Спортивный зал оснащён разделительными занавесами с электрическим приводом и полупрофессиональным оборудованием: гимнастическими снарядами, брусьями, канатами и баскетбольными щитами. Разметка в помещении позволяет проводить как тренировки, так и соревнования по игровым видам спорта.

Для учащихся и педагогов предусмотрена просторная столовая на 600 посадочных мест.

На прилегающей территории обустроено спортивное ядро с футбольным полем и физкультурно-оздоровительным комплексом, а также площадки для отдыха.

1 сентября 2024 года школа должна принять первых учеников. Здесь будут учиться дети жителей прилегающих кварталов. В новое здание также планируется перевести часть учеников 1–10-х классов из учебного корпуса по адресу: улица Александры Монаховой, дом 94а.

В состав школы № 338, созданной в 2019 году, входят 12 учебных корпусов в районе Коммунарка. Фото © mos.ru / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова

Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева

В состав школы № 338, созданной в 2019 году, входят 12 учебных корпусов в районе Коммунарка: три школьных (без учёта нового корпуса), семь дошкольных и два школьно-дошкольных.

Учится в школе около 11 тысяч детей: около восьми тысяч школьников и более трёх тысяч дошкольников. В ней работает 871 сотрудник, включая 349 учителей и 167 воспитателей.

Новые школы и детские сады

С 2011 года в Москве построили 624 объекта образования: 434 детских сада и 190 школ.

Через два года в районе Коммунарка введут ещё около 20 образовательных учреждений. Дети будут учиться в комфортных условиях, максимально близко к дому.

Кроме того, планируется реализация программы капитального ремонта школьных зданий. В 2025-м намечено привести в порядок 50 школ. В дальнейшем будут обновлять до 100 школ ежегодно.

Троицкий и Новомосковский административные округа — крупнейшая территория развития системы образования. На их долю приходится почти 25 процентов объектов, построенных за последние годы: около 150 школ и детских садов. В 2024–2026 годах в ТиНАО появится ещё около 70 новых объектов образования.

Как меняется район Коммунарка

Программа "Мой район", разработанная по инициативе Сергея Собянина, призвана создать комфортные условия для жителей в любом месте столицы независимо от удалённости от центра.

За последние годы район Коммунарка сильно преобразился. Сегодня в нём проживает уже более 167 тысяч человек. С продлением Сокольнической линии у них появилось метро. Уже открыто пять станций: "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Новомосковская" (ранее — "Коммунарка"). В этом году линию доведут до станции "Потапово". Кроме того, в район придёт вторая линия метро — Троицкая — со станциями "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка".

В числе крупных транспортных проектов строительство автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая станет дублёром МКАД, связав Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Длина трассы по прямому ходу составит 22,5 километра (с учётом развязок и съездов — свыше 90 километров). Для водителей предусмотрено по три полосы движения в каждом направлении.

В Коммунарке в 2024 году введены в эксплуатацию два детских сада на 570 детей и школа на 1200 учеников. До конца года планируется завершить строительство ещё ряда объектов образования. В их числе детские сады на 185 мест (ЖК "Скандинавия Север") и 110 мест (ЖК "Свобода"), образовательный комплекс с детским садом для 150 воспитанников и школой для 800 учеников (ЖК "Скандинавия Юг"), школа для 1100 учащихся в посёлке Мосрентген и учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением для 100 детей (ГБОУ "Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна").

Авторы Валерия Мишина