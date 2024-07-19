Станцию "Достоевская" Кольцевой линии метро строят горным способом Строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии столичного метрополитена ведётся в плотной городской застройке. Работы осуществляются горным способом, что исключает влияние на инфраструктуру. 19 июля, 13:35 "Достоевская" станет пересадочной на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Обложка © mos.ru / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Чтобы сохранить городскую инфраструктуру, соорудили шахтные стволы. Через них под землю доставляют оборудование, спускаются строители и достают выработанную породу.

Специфика территории на Суворовской площади, где возводится станция метро "Достоевская", не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит. Поэтому возле Центрального академического театра Российской армии построили шахтные стволы, через которые ведутся работы закрытым способом: доставка оборудования, спуск и подъём строителей, горная проходка и выдача выработанной породы.

Перед строительством станционного комплекса специалисты обустраивают два обходных тоннеля вместе с камерами переключения движения. По ним будут временно ходить поезда Кольцевой линии метро.

У московских метростроителей есть большой опыт строительства станций метро горным способом. Например, таким методом на глубине более 60 метров были построены станции "Савёловская", "Марьина Роща" и "Рижская" Большой кольцевой линии.

Решение о строительстве "Достоевской" Кольцевой линии метро Сергей Собянин принял в 2022 году. Тогда станцию включили в перечень перспективных объектов строительства Московского метрополитена.

В течение прошлого года специалисты провели необходимые проектные и подготовительные работы, а в 2024-м строители приступили к основному этапу.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что "Достоевская" станет первой станцией, построенной на Кольцевой линии спустя 70 лет после полного запуска ветки.

Станция "Достоевская" значительно улучшит транспортную доступность. Она расположена на Кольцевой линии метро между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Станция улучшит транспортное обслуживание пассажиров северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро, предоставив им множество новых вариантов поездок по городу. Кроме того, она частично разгрузит перегоны и пересадочные узлы, расположенные внутри Кольцевой линии.

С открытием "Достоевской" станет лучше транспортная доступность спорткомплекса "Олимпийский", Центрального дома Российской армии, Театра Российской армии, театров "Уголок дедушки Дурова", "Русская песня" Надежды Бабкиной и других крупных центров притяжения горожан.

Авторы Валерия Мишина