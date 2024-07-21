Ракам — созидать, Водолеям — идти вперёд: Рунический гороскоп на неделю 22–28 июля 2024 Эксклюзивно для Life.ru рунолог Игорь Вечерский создал подробный рунический гороскоп для всех знаков зодиака. Кому на неделе 22–28 июля нужно затаиться, а кому, наоборот, начать двигаться вперёд? 21 июля, 06:00 Freepik / marymarkevich

Знак зодиака Овен — Отал, Хагалаз и перевёрнутая руна Тейваз

Знак зодиака Овен: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

На неделе 22–28 июля Отал указывает на важность вопросов недвижимости и домашних дел. Возможно, Овнам предстоит уделить больше внимания своему близкому кругу. Хагалаз предупреждает о неожиданных изменениях, которые могут вызвать беспокойство. Однако перевёрнутая руна Тейваз подсказывает, что любые конфликты можно разрешить мудростью и внутренней силой. Совет: укрепляйте свои семейные связи и будьте готовы принимать новые решения, используя гибкость и терпение.

Знак зодиака Телец — перевёрнутая руна Турисаз, Эваз и Беркана

Знак зодиака Телец: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

Перевёрнутая руна Турисаз указывает на необходимость решения старых проблем и преодоления препятствий на неделе 22–28 июля. Эваз символизирует движение Тельцов вперёд и позитивные изменения. Беркана приносит рост и обновление, пусть не всегда быстрое, но позитивное. Совет: сосредоточьтесь на разрешении старых вопросов, чтобы двигаться вперёд и наслаждаться новыми возможностями.

Знак зодиака Близнецы — перевёрнутые Уруз и Райдо, Иса

Знак зодиака Близнецы: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

Перевёрнутая руна Уруз указывает на вероятные недостатки возможностей, дефицит управления и дисциплины на неделе 22–28 июля. Перевёрнутая Райдо подчёркивает важность переоценки планов и маршрутов. Иса символизирует временную стагнацию или паузу у Близнецов, которая может быть необходима для размышлений.

Совет: используйте это время для анализа и пересмотра планов, избегая необдуманных действий. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Рак — Соуло, Отал и перевёрнутя руна Турисаз

Знак зодиака Рак: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

Соуло приносит Ракам энергию и свет на неделе 22–28 июля, позволяя сконцентрировать свои усилия. Руна Отал указывает на важность традиций и расстановку приоритетов, отталкиваясь от по-настоящему значимого. Перевёрнутая руна Турисаз предупреждает о возможных опасностях, которые можно преодолеть с помощью мудрости. Совет: опирайтесь на свои корни и используйте свою созидающую энергию для преодоления трудностей.

Знак зодиака Лев — перевёрнутые Перто и Уруз, Турисаз

Знак зодиака Лев: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

Перевёрнутая Перто указывает на скрытые аспекты, которые могут быть препятствием, рекомендуя Львам отложить новые проекты на неделе 22–28 июля. Перевёрнутая руна Уруз говорит о внутренних или внешних преградах и важности заботы о здоровье. Турисаз приносит силу и помогает обрести порядок в своих намерениях. Совет: ищите ответы внутри себя и используйте свою силу для преодоления преград.

Знак зодиака Дева — Иса, Эваз и Уруз

Знак зодиака Дева: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

Иса символизирует паузу и размышления, создавая почву на неделе 22–28 июля для осмысления происходящего и продолжения начатых дел. Эваз указывает Девам на важность нахождения взаимовыгодных точек соприкосновения в коммуникациях, а Уруз приносит силу и выносливость. Совет: используйте это время для планирования и подготовки, чтобы двигаться вперёд с уверенностью и силой.

Знак зодиака Весы — Лагуз, Эйваз и Перто

Знак зодиака Весы: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

Лагуз символизирует интуицию и эмоциональную глубину, которая поможет Весам найти подходящие решения на неделе 22–28 июля. Эйваз указывает на конфликты и борьбу противоположностей, а Перто открывает новые тайны и возможности.

Совет: доверьтесь своей интуиции и используйте внутреннюю силу для преодоления конфликтов и открытия новых путей. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Скорпион — Уруз, Тейваз и Турисаз

Знак зодиака Скорпион: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

Уруз приносит Скорпионам на неделе 22–28 июля энергию и большой потенциал неуправляемых, но мощных сил. Тейваз символизирует целеустремлённость и решительность, с помощью которой вы сможете достичь цели. Турисаз указывает на необходимость у Скорпионов снижения и предупреждения рисков, но и даёт шанс на достижение новых высот. Совет: используйте свою энергию для преодоления любых препятствий и достижения успеха.

Знак зодиака Стрелец — Хагалаз, перевёрнутая Ансуз и Иса

Знак зодиака Стрелец: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

Хагалаз предупреждает Стрельцов о непростом планировании дел на неделе 22–28 июля — жизнь может привнести свои нюансы. Перевёрнутая Ансуз указывает на возможные затруднения в коммуникации и неверные сведения, а Иса символизирует паузу и размышления, необходимые для следующего верного шага.

Совет: будьте готовы к переменам и используйте это время для внутреннего анализа и подготовки к новым начинаниям. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Козерог — перевёрнутые Ансуз и Манназ, Вунье

Знак зодиака Козерог: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

Перевёрнутая Ансуз указывает на возможные трудности Козерога в обмене мнениями на неделе 22–28 июля, а также на сложности в поиске истины. Перевёрнутая Манназ подчёркивает важность человеческого фактора и понимания, кто и что делает у вас за спиной. Вунье приносит радость и удовлетворение, помогая найти баланс и не переживать из-за мелочей. Совет: работайте над улучшением общения и понимания окружающих, чтобы достичь гармонии и радости.

Знак зодиака Водолей — Эваз, Беркана и Йера

Знак зодиака Водолей: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

Эваз указывает на движение Водолеев вперёд и позитивные изменения на неделе 22–28 июля, которые помогут найти свой путь. Беркана символизирует рост и обновление, развивая ваши намерения, а Йера приносит справедливость и плоды труда. Совет: продолжайте двигаться вперёд, наслаждаясь ростом и результатами своих усилий.

Знак зодиака Рыбы — Иса, Отал и Вунье

Знак зодиака Рыбы: подробный гороскоп на неделю 22–28 июля 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WinWin artlab

В раскладе у Рыб Иса может означать, что иногда нужно приостановиться, чтобы вдохнуть воздух полной грудью. Отал указывает на значимость в жизни узкого круга близких людей и напоминает, что дом — ваша крепость. Вунье приносит на неделе 22–28 июля гармонию и удовлетворение. Важно увидеть, в какой форме она приходит и принимаете ли вы её. Совет: используйте это время для укрепления своего очага и наслаждения простыми радостями жизни.