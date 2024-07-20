Пассажиропоток в московских трамваях составляет около 700 тысяч человек в день

В Москве активно развивается трамвайная сеть, современная инфраструктура становится частью нового рельсового каркаса столицы и формирует удобные, быстрые маршруты для горожан. Планируется, что к 2030 году трамвайный пассажиропоток составит один миллион человек в день, что вдвое больше, чем в 2023 году. Соответствующую транспортную стратегию утвердил мэр столицы Сергей Собянин. В настоящее время московские трамваи в будний день вне отпускного сезона перевозят 700 тысяч пассажиров.

В мае специалисты Московского метрополитена начали укладывать новые трамвайные пути на Трифоновской улице — выполнено около 30% работ. В следующем году эта востребованная линия соединит Рижский вокзал с центром столицы. Благодаря восстановлению путей на Трифоновской улице появятся новые маршруты, а трамваи вернутся туда, где почти 30 лет назад они были главным видом транспорта.

Кроме того, в ближайшие годы планируется открыть движение трамваев по улице Сергия Радонежского и проспекту Академика Сахарова, что позволит создать новые и усовершенствовать действующие трамвайные маршруты в центре Москвы.

В трамваях нового поколения созданы комфортные условия для пассажиров. Транспортные средства оборудованы системой климат-контроля, мультимедийными экранами, разъёмами для зарядки мобильных устройств, в них есть места для колясок и велосипедов. Благодаря низкому полу все новые вагоны адаптированы для проезда маломобильных пассажиров. Завершить обновление трамвайного парка Москвы планируется к 2030 году. Сегодня он на 95% состоит из современных полностью низкопольных моделей. Также в столице устанавливают новые приподнятые платформы на остановках трамваев. В 2023 году их появилось около 40. Благодаря приподнятым платформам пассажиры могут удобно входить в вагоны и выходить из них.

Торжественное открытие трамвайного движения в Москве состоялось 25 марта 1899 года. На следующий день было запущено регулярное движение трамваев от Бутырской заставы до Петровского парка.