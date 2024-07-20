Пассажиропоток в московских трамваях составляет около 700 тысяч человек в день
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В Москве активно развивается трамвайная сеть, современная инфраструктура становится частью нового рельсового каркаса столицы и формирует удобные, быстрые маршруты для горожан. Планируется, что к 2030 году трамвайный пассажиропоток составит один миллион человек в день, что вдвое больше, чем в 2023 году. Соответствующую транспортную стратегию утвердил мэр столицы Сергей Собянин. В настоящее время московские трамваи в будний день вне отпускного сезона перевозят 700 тысяч пассажиров.
В мае специалисты Московского метрополитена начали укладывать новые трамвайные пути на Трифоновской улице — выполнено около 30% работ. В следующем году эта востребованная линия соединит Рижский вокзал с центром столицы. Благодаря восстановлению путей на Трифоновской улице появятся новые маршруты, а трамваи вернутся туда, где почти 30 лет назад они были главным видом транспорта.
Кроме того, в ближайшие годы планируется открыть движение трамваев по улице Сергия Радонежского и проспекту Академика Сахарова, что позволит создать новые и усовершенствовать действующие трамвайные маршруты в центре Москвы.
В трамваях нового поколения созданы комфортные условия для пассажиров. Транспортные средства оборудованы системой климат-контроля, мультимедийными экранами, разъёмами для зарядки мобильных устройств, в них есть места для колясок и велосипедов. Благодаря низкому полу все новые вагоны адаптированы для проезда маломобильных пассажиров. Завершить обновление трамвайного парка Москвы планируется к 2030 году. Сегодня он на 95% состоит из современных полностью низкопольных моделей. Также в столице устанавливают новые приподнятые платформы на остановках трамваев. В 2023 году их появилось около 40. Благодаря приподнятым платформам пассажиры могут удобно входить в вагоны и выходить из них.
Торжественное открытие трамвайного движения в Москве состоялось 25 марта 1899 года. На следующий день было запущено регулярное движение трамваев от Бутырской заставы до Петровского парка.
Работы по развитию доступности городского транспорта для всех пассажиров ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.