Названы главные спортивные проекты Москвы этого лета

В Москве спортивная инфраструктура позволяет тренироваться людям любого возраста с разным уровнем подготовки. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, горожанам доступны занятия по более чем 70 видам спорта — от привычного бадминтона до пока ещё только набирающего популярность тетербола.

В столице реализуется множество проектов, в рамках которых можно заняться спортом. Так, 1 июня стартовал пятый летний сезон проекта "Спортивные выходные", в рамках которого на 70 площадках в разных районах проводятся бесплатные занятия по йоге, растяжке, пилатесу, функциональные и танцевальные тренировки. К проекту за всё время присоединилось 9,5 тысячи человек.

Также с 1 июня по 1 сентября проходит проект "Лето. Пляж. Московский спорт", который объединяет пляжные и водные активности, такие как тренировки на сапах, стретчинг, зумба, занятия "Здоровая спина", функциональный тренинг и спортивный балет барре. Кроме того, желающие могут поиграть в пляжные теннис и волейбол, тетербол, фрисби. К этому проекту присоединились семь тысяч человек.

Самый крупный проект этого лета в столице называется "Мой спортивный район". Он включает 114 спортивных, дворовых и парковых площадок, где можно заниматься фитнесом, бегом, ушу, роллер-спортом, бадминтоном, волейболом, футболом, настольным теннисом, баскетболом, а на крышах районных центров "Место встречи" проводятся занятия по зумбе, йоге, танцевальному фитнесу и растяжке. Участвует в проекте более 30 тысяч человек.

Кроме того, москвичи могут выполнить нормы физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Результаты до 15 сентября будут фиксировать в парках Дружбы, "Красная Пресня", "Фили", "Северное Тушино", "Сокольники", "Академический", 850-летия Москвы, имени Ю.М. Лужкова, 40-летия Победы и на ВДНХ.