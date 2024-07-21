Концерты, награждения, семейные фестивали: В России масштабно празднуют День металлурга

Сегодня, 21 июля в России празднуется День металлурга. Это событие отмечают сотни тысяч работников отрасли, которые трудятся на десятках предприятий по всей стране. Курирующий металлургическую сферу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в своём поздравлении подчеркнул, что её достижения являются опорой экономического развития и технологического суверенитета страны.

"Продукция металлургических предприятий лежит в основе производственных процессов энергетической, машиностроительной, химической промышленности, строительства, транспорта, играет важную роль в медицине и других областях. Металлурги оперативно реагируют на запросы отраслей и предлагают потребителям передовые решения, необходимые для обеспечения прогресса в смежных сферах деятельности", — указал первый зампред правительства.

Металлургические предприятия являются крупнейшими работодателями в своих регионах, имеют статус системообразующих и градообразующих. Как правило, это относится к Сибири и Уралу, где находятся гиганты отечественной металлургии. Для многих городов День металлурга — второй главный праздник в году после Нового года. Также в некоторых городах профессиональный праздник работников этой сферы совпадает с Днём города — например, в Липецке, где находится Новолипецкий металлургический комбинат, или Каменске-Уральском, в котором расположен Уральский алюминиевый завод.

На протяжении всех выходных проходят праздничные мероприятия, которые включают официальные встречи, награждения лучших представителей профессии, семейные развлечения и много другое. В более чем десятке городов в эти дни идёт семейный фестиваль под единым названием "Сила притяжения", организованный компанией РУСАЛ. Мероприятие включает творческие, спортивные и развлекательные события, а также концерты популярных исполнителей. Так, например, празднования прошли в Братске, Новокузнецке, и Саяногорске, который по сути является сердцем и родиной современной алюминиевой промышленности России.



























День металлурга отмечается ежегодно в третье воскресенье июля. Праздник учреждён в 1957 году Президиумом Верховного Совета СССР. От Советского Союза его унаследовали Россия и ряд бывших союзных республик. Металлургия — очень большая отрасль, где трудятся представители множества профессий. Так, сегодня свой профессиональный праздник отмечают сталевары, доменщики, прокатчики, литейщики, кузнецы, работники горнорудных предприятий. Всех вместе их в нашей стране сотни тысяч человек. Обычно в День металлурга проводятся празднования в городах, связанных с металлургией. В России это в том числе Челябинск, Нижний Тагил, Донецк, Старый Оскол, Липецк, Саяногорск, Каменск-Уральский, Братск, Новокузнецк и другие.