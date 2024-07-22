В Москве начались работы по восстановлению 2-го Николо-Хованского пруда

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы начали работы по восстановлению 2-го Николо-Хованского пруда в поселении Сосенское в Новой Москве. Сейчас водоём площадью свыше 2,7 гектара находится в неудовлетворительном состоянии: дно покрыто слоем иловых отложений, акватория обильно цветёт водорослями, фиксируются локальные разрушения береговой полосы.

В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда. Специалисты извлекут со дна более 23 тысяч кубометров иловых отложений, укрепят берега и сформируют биоплато. Работы пройдут без полного спуска воды с применением плавающего земснаряда. Благодаря этому удастся вернуть в пруд очищенную воду и сохранить привычные условия для рыб и микроорганизмов. На откосы по периметру уложат гранитный щебень для укрепления берегов. Также планируется обустроить эксплуатационную дорожку на сваях и дополнительно организовать прогулочную зону.

На завершающем этапе работ будут обустроены три зоны биоплато общей площадью 150 квадратных метров. В них высадят 2,5 тысячи водных растений.

В 2023 году специалисты привели в порядок 35 прудов. Наиболее масштабные работы прошли на двух Лианозовских прудах (Северо-Восточный административный округ, СВАО), восьми прудах в Лефортовском парке (Юго-Восточный административный округ, ЮВАО) и 16 прудах-регуляторах в Марьине (ЮВАО). В порядок привели также Дорожный пруд в Чертанове Южном (Южный административный округ, ЮАО) и пруд у Дворца пионеров (Юго-Западный административный округ, ЮЗАО). В рамках реконструкции водоёмы были очищены от грунта и илового осадка — специалисты извлекли 109 тысяч кубометров ила. Кроме того, они привели в порядок около шести километров береговых полос. На финальном этапе было организовано 19 зон биоплато, общая площадь которых составляет 3,3 тысячи квадратных метров, и высажено 65 тысяч водных растений разных видов. Проведённые работы позволили увеличить максимальную глубину прудов и создать самоочищающиеся экосистемы, что замедлит цветение водорослей в тёплое время года.