Удобно и безопасно: Москвичам рассказали, как работают перехватывающие парковки для велосипедов и самокатов

В Москве растёт популярность велосипедов и самокатов. В значительной степени этому способствует расширение сети крытых перехватывающих парковок для экологичных видов транспорта. Сейчас в городе 13 таких мест, десять из них открылись в апреле.

Благодаря крытым парковкам можно бесплатно оставить велосипед или самокат и продолжить путь на городском транспорте. Безопасность на парковках обеспечена на должном уровне — ведётся круглосуточное наблюдение, попасть туда можно только по персонализированной карте "Тройка".

Крытые парковки для велосипедов и самокатов находятся возле станций метро "Филатов Луг", "Первомайская", "Царицыно", "Пражская", "Бибирево", "Киевская", "Некрасовка", "Печатники", "Лухмановская", "Щукинская", "Митино", "Люблино" и "Новогиреево". Расположение парковок позволяет оставить транспорт утром по пути на работу, а забрать его вечером, не переживая за сохранность.

Перехватывающие парковки работают круглогодично. На каждой на двух уровнях есть более 36 мест, где можно разместить любые самокаты и велосипеды с шириной колёс от пяти до 10 сантиметров. Чтобы попасть внутрь, необходимо приложить карту "Тройка" к считывателю. Если она персонализирована, дверь откроется. Затем нужно войти на парковку, выбрать удобное место и пристегнуть велосипед своим замком. Важно помнить, что перехватывающая парковка не предназначена для постоянного хранения транспорта.

Всего с начала сезона в Москве установили более 500 велопарковок в разных районах столицы. Велопарковки новой модификации появились рядом с причалами электросудов "Автозаводский Мост", "Печатники", "Парк Фили", "Краснопресненский Парк", "Меловой", "Новоспасский", "Береговой", а также в районах станций метро "Саларьево", "Марьина Роща", "Люблино", "Пятницкое шоссе", "Текстильщики" и "Кузьминки". При установке велопарковки специалисты следовали нескольким правилам. Так, конструкции не должны мешать проходу пешеходов и проезду коммунальной техники; могут находиться только на тротуаре; расстояние до входа в здание или на территорию мест притяжения не должно превышать 30 метров; место должно быть хорошо освещено и попадать в зону обзора городских камер видеонаблюдения.