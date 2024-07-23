Количество электробусов в Москве превысило 1800

Уже более 1800 электробусов перевозят пассажиров в Москве. В будние дни жители и гости столицы совершают на них свыше 600 тысяч поездок. Это на 100 тысяч больше, чем в начале года.

Столица России — в числе лидеров по развитию электротранспорта в Европе и занимает первое место по количеству электробусов. Экологичный транспорт в Москве обслуживают по контрактам жизненного цикла. Это значит, что производитель несёт полную ответственность за техническую исправность каждой машины в течение 15 лет с момента её передачи в парк Мосгортранса.

С 2022 года город получает электробусы улучшенной комплектации, которые отличает ряд преимуществ, например адаптивное освещение салона. Помимо этого передний указатель маршрута в новых электробусах на 18% больше и лучше заметен издали, а электроотопитель салона поддерживает оптимальную температуру, не влияя на окружающую среду. Также запас хода вырос с 40–50 до 80 километров.

Инновационный транспорт в Москве обслуживают на девяти площадках. Столица стала первым городом в РФ, где появились современные электробусные парки. В ТиНАО в 2022 году открыли крупнейший в Европе дом для электробусов "Красная Пахра". В 2023 году открылся второй парк — "Митино" — на северо-западе города. Благодаря этому экологичные машины начали движение почти в 20 районах Москвы и двух подмосковных городах. А в конце 2023 года заработал и третий парк — "Салтыковка" — в районе Новокосина на востоке города.

Замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. За счёт плавного хода и отсутствия шума поездки по городу становятся комфортнее. В салоне электробусов установлены зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны. Экологичные машины подходят всем пассажирам, так как они оснащены откидной аппарелью, кнопками вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительной площадкой для колясок и велосипедов.