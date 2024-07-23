Удобно и доступно: На станциях МЦК появились тысячи новых информационных материалов

Новые визуальные материалы (более 5000) разместили на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК). Так, на входе пассажиров теперь встречают приветственные объявления с информацией о работе станции, где крупным шрифтом выделено её название, а также время отправления первого и последнего поезда по часовой стрелке и против.

Кроме того, на входе разместили таблички с изображениями, которые подсказывают, что можно провозить в поездах МЦК. На платформе установили краткие рекомендации для поездки, включающие правила перевозки багажа, сведения о режиме работы станции и напоминание об оплате проезда.

Материалы с новой информацией подсказывают пассажирам, что велосипеды и средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, скейтборды, ролики и другое, необходимо нести в руках или везти рядом с собой. Были добавлены и данные о работе касс и способах оплаты проезда.

Новые материалы выполнены по единому стандарту и в одном стиле. Там, где это возможно, специалисты заменили текстовые сообщения изображениями, а важные нюансы выделили более крупным шрифтом. Всё это позволяет увидеть нужную информацию издалека. Единые стандарты визуальных материалов появились на инфраструктуре московского транспорта более 10 лет назад с целью сделать удобным получение информации для пассажиров. Сейчас данные разделяют по тематическим блокам и заменяют текст пиктограммами, которые пассажиры могут считывать быстрее и проще. Так, для МЦК разработали свыше 100 универсальных изображений с рекомендациями, чтобы поездки стали комфортнее.

В столице на данный момент работает 31 станция МЦК. В октябре прошлого года новые материалы (свыше 10 тысяч наклеек с информацией) появились во всех поездах центрального кольца. Помимо того, обновлённые материалы ранее разместили в поездах и на станциях метро, автовокзалах, а также в наземном и речном транспорте столицы.