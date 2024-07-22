У Децла внезапно вышел новый трек, теперь поклонники считают, что рэпер жив

У фанатов рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) появился новый повод считать, что смерть музыканта была инсценирована: 19 июля — за трое суток до дня его рождения — на разных платформах внезапно вышел новый трек исполнителя, где он зачитывает такие строки: "У всех на виду, но меня не найдут. Я всё предвидел и всё ещё тут". Сегодня Децлу исполнился бы 41 год.

У Децла внезапно вышел новый трек, а фанаты посещают могилу рэпера в день его рождения. Видео © SHOT

Трек был опубликован отцом Кирилла Александром Толмацким. Он рассказал, что случайно обнаружил запись на одной из флешек сына. Несмотря на это вполне прозаичное объяснение, сторонники конспирологических теорий сразу же вспомнили предположение о том, что рэпер мог подстроить свою смерть и улететь жить куда-нибудь на тёплые острова. Сам Децл действительно несколько раз публично говорил о желании инсценировать собственную кончину в 35 лет, одно из таких заявлений прозвучало на пресс-конференции перед выступлением в Ижевске в 2007 году.

"Наверно, инсценирую в 35 свою смерть, и поеду курить на какой-нибудь остров, и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит", — сказал тогда артист.

После смерти музыканта в 2019 году — как раз в возрасте 35 лет — конспирологи начали активно разбирать загадочные послания, которые рэпер оставил в соцсетях перед смертью. На некоторых из них были пальмы. И новый трек Децла щедро плеснул масла в огонь этих дискуссий. Сегодня — в день рождения Кирилла Толмацкого — к могиле рэпера, не обращая внимания на пасмурную погоду, приходят фанаты. Одна из поклонниц музыканта рассказала SHOT о том, что мечтала выйти за него замуж.

"Столько разговоров было, что это всё фейк и что это неправда, что он просто куда-то уехал, что теперь как-то, кажется, так. Каждый раз, приезжая в Москву, сюда [на могилу Децла] приезжаю. В семь лет я хотела за него замуж выйти", — поделилась с телеграм-каналом девушка.