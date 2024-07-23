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Карта дня Таро 23 июля 2024: перевёрнутая "Двойка мечей" пророчит ножи в спину

Вторник пророчит нам тяжёлые испытания, непредсказуемый исход событий и, возможно, предательства от самых близких людей. Чего ожидать от вторника, 23 июля, если карта дня Таро — перевёрнутая двойка мечей?

23 июля, 04:00
Карта дня — перевёрнутая двойка мечей: что значит в Таро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Mente

Карта дня — перевёрнутая двойка мечей: что значит в Таро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Mente

В картах Таро перевёрнутая двойка мечей указывает на внутренний тупик, неспособность к действию и разрешению конфликта. Этот аркан советует человеку посмотреть правде в глаза, принять решение и предпринять активные действия для разрешения ситуации.

В общем значении эта карта Таро предрекает предательство, ножи в спину, разрушение планов и крах репутации. В раскладе перевёрнутая двойка мечей может указывать на необходимость активного разрешения конфликтов или проблем, которые могут мешать вашему развитию или благополучию.

Что означает перевёрнутая двойка мечей в картах Таро

Чем отличается перевёрнутая карта Таро по значению от обычной? Фото © Shutterstock / FOTODOM / JOSEMANUEL246

Чем отличается перевёрнутая карта Таро по значению от обычной? Фото © Shutterstock / FOTODOM / JOSEMANUEL246

В отличие от обычной карты Таро, перевёрнутая будет иметь совсем другой смысл. Обычно он трактуется как негативный. Вот и сегодня, 23 июля, карта дня — перевёрнутая двойка мечей. Что она может означать?

Как рассказывает Life.ru таролог Белла Винкс, в первую очередь эта карта ассоциируется с нерешительностью и внутренним конфликтом.

Человек находится в состоянии неопределённости, не способен сделать выбор и принять решение. Он колеблется между двумя противоположными вариантами, не в силах определиться

Белла Винкс

Таролог, экстрасенс

Человек находится в состоянии неопределённости, не способен сделать выбор и принять решение. Он колеблется между двумя противоположными вариантами, не в силах определиться
Человек находится в состоянии неопределённости, не способен сделать выбор и принять решение. Он колеблется между двумя противоположными вариантами, не в силах определиться

Ещё одно значение — бегство от проблем. Вместо того чтобы решать конфликт, человек предпочитает избегать его, закрывать на него глаза и отказываться что-либо предпринимать.

Также перевёрнутая двойка мечей может означать пассивность и бездействие, а ещё самообман и отрицание. Человек не хочет признавать очевидные факты и правду, обманывая себя и окружающих

Белла Винкс

Таролог, экстрасенс

Также перевёрнутая двойка мечей может означать пассивность и бездействие, а ещё самообман и отрицание. Человек не хочет признавать очевидные факты и правду, обманывая себя и окружающих
Также перевёрнутая двойка мечей может означать пассивность и бездействие, а ещё самообман и отрицание. Человек не хочет признавать очевидные факты и правду, обманывая себя и окружающих

Таро карта дня перевёрнутая двойка мечей: чего ждать от понедельника, 23 июля 2024 года

Карта дня Таро: перевёрнутая двойка мечей — чего ждать от понедельника, 23 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bigjom jom

Карта дня Таро: перевёрнутая двойка мечей — чего ждать от понедельника, 23 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bigjom jom

Начать стоит с планеты, которая управляет вторником, — в астрологии это Марс. Светило считается планетой страсти, энергии, агрессии и действия. Она ассоциируется с боевым духом, мужеством, а также с физической активностью и воинственностью. А теперь представьте, как в сочетании с энергетикой огненного Марса перевёрнутая двойка мечей из карт Таро может негативно отразиться на вторнике, 23 июля 2024 года.

Появление перевёрнутой двойки мечей может указывать на возможные конфликты или недопонимания с коллегами или начальством во вторник. Это также в силах создать напряжённую обстановку на рабочем месте

Белла Винкс

Таролог, экстрасенс

Появление перевёрнутой двойки мечей может указывать на возможные конфликты или недопонимания с коллегами или начальством во вторник. Это также в силах создать напряжённую обстановку на рабочем месте
Появление перевёрнутой двойки мечей может указывать на возможные конфликты или недопонимания с коллегами или начальством во вторник. Это также в силах создать напряжённую обстановку на рабочем месте

Карта также может сигнализировать о затруднениях с принятием решений или неопределённости относительно задач, которые нужно выполнить во второй день недели. Это может привести к прокрастинации или ошибкам.

Вторник, начинающийся с перевёрнутой двойки мечей, может стать стрессовым и напряжённым днём, где вы чувствуете себя неуверенно или раздражённо из-за возможных проблем.

Также, как рассказывает таролог, перевёрнутая карта Таро двойка мечей может указывать на недостаток ясности или понимания в коммуникации на работе.

Что означает перевёрнутая двойка мечей в раскладе Таро на любовь

Таро расклад на любовь: что значит перевёрнутая карта? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Petrovich Nataliya

Таро расклад на любовь: что значит перевёрнутая карта? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Petrovich Nataliya

Перевёрнутая двойка мечей в раскладе Таро на любовь указывает на застой, внутренние сомнения, нежелание решать проблемы и неспособность к компромиссам в отношениях. Часто эта карта трактуется как предупреждение влюблённым: необходим открытый диалог и готовность к переменам.

Карта может означать отсутствие движения в отношениях. Пара находится в состоянии застоя, не предпринимая никаких шагов для развития и улучшения своей ситуации

Белла Винкс

Таролог, экстрасенс

Карта может означать отсутствие движения в отношениях. Пара находится в состоянии застоя, не предпринимая никаких шагов для развития и улучшения своей ситуации
Карта может означать отсутствие движения в отношениях. Пара находится в состоянии застоя, не предпринимая никаких шагов для развития и улучшения своей ситуации

Также эта карта Таро в раскладе на любовь может говорить о том, что человек не хочет признавать наличие в отношениях сложностей и проблем, убеждая себя, что всё хорошо. Вместо того чтобы открыто обсуждать и решать возникающие конфликты, партнёры предпочитают их игнорировать.

Расклад Таро на деньги: выпала перевёрнутая двойка мечей — что значит

Перевёрнутая двойка мечей: что значит в Таро и почему это не очень хорошо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LaInspiratriz

Перевёрнутая двойка мечей: что значит в Таро и почему это не очень хорошо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LaInspiratriz

Перевёрнутая двойка мечей в раскладе Таро на деньги может указывать на переживания и беспокойство относительно финансовых вопросов. Это может быть недостаток ясности или принятие решений в финансовых делах.

Возможно, карта Таро также указывает на внутренние конфликты или сомнения относительно инвестиций или финансовых планов

Белла Винкс

Таролог, экстрасенс

Возможно, карта Таро также указывает на внутренние конфликты или сомнения относительно инвестиций или финансовых планов
Возможно, карта Таро также указывает на внутренние конфликты или сомнения относительно инвестиций или финансовых планов

В целом перевёрнутая карта Таро двойка мечей может символизировать неопределённость и недостаток уверенности в отношении финансов, что загоняет человека в сильный стресс. Однако, как подчёркивает таролог, важно смотреть и анализировать и остальные карты в раскладе Таро, чтобы получить максимально точное толкование.

Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
Белла Винкс
Белла Винкс
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