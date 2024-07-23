Карта дня Таро 23 июля 2024: перевёрнутая "Двойка мечей" пророчит ножи в спину Вторник пророчит нам тяжёлые испытания, непредсказуемый исход событий и, возможно, предательства от самых близких людей. Чего ожидать от вторника, 23 июля, если карта дня Таро — перевёрнутая двойка мечей? 23 июля, 04:00 Карта дня — перевёрнутая двойка мечей: что значит в Таро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Mente

В картах Таро перевёрнутая двойка мечей указывает на внутренний тупик, неспособность к действию и разрешению конфликта. Этот аркан советует человеку посмотреть правде в глаза, принять решение и предпринять активные действия для разрешения ситуации.

В общем значении эта карта Таро предрекает предательство, ножи в спину, разрушение планов и крах репутации. В раскладе перевёрнутая двойка мечей может указывать на необходимость активного разрешения конфликтов или проблем, которые могут мешать вашему развитию или благополучию.

Что означает перевёрнутая двойка мечей в картах Таро

Чем отличается перевёрнутая карта Таро по значению от обычной? Фото © Shutterstock / FOTODOM / JOSEMANUEL246

В отличие от обычной карты Таро, перевёрнутая будет иметь совсем другой смысл. Обычно он трактуется как негативный. Вот и сегодня, 23 июля, карта дня — перевёрнутая двойка мечей. Что она может означать?

Как рассказывает Life.ru таролог Белла Винкс, в первую очередь эта карта ассоциируется с нерешительностью и внутренним конфликтом.

Человек находится в состоянии неопределённости, не способен сделать выбор и принять решение. Он колеблется между двумя противоположными вариантами, не в силах определиться Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Ещё одно значение — бегство от проблем. Вместо того чтобы решать конфликт, человек предпочитает избегать его, закрывать на него глаза и отказываться что-либо предпринимать.

Также перевёрнутая двойка мечей может означать пассивность и бездействие, а ещё самообман и отрицание. Человек не хочет признавать очевидные факты и правду, обманывая себя и окружающих Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Таро карта дня перевёрнутая двойка мечей: чего ждать от понедельника, 23 июля 2024 года

Карта дня Таро: перевёрнутая двойка мечей — чего ждать от понедельника, 23 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bigjom jom

Начать стоит с планеты, которая управляет вторником, — в астрологии это Марс. Светило считается планетой страсти, энергии, агрессии и действия. Она ассоциируется с боевым духом, мужеством, а также с физической активностью и воинственностью. А теперь представьте, как в сочетании с энергетикой огненного Марса перевёрнутая двойка мечей из карт Таро может негативно отразиться на вторнике, 23 июля 2024 года.

Появление перевёрнутой двойки мечей может указывать на возможные конфликты или недопонимания с коллегами или начальством во вторник. Это также в силах создать напряжённую обстановку на рабочем месте Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Карта также может сигнализировать о затруднениях с принятием решений или неопределённости относительно задач, которые нужно выполнить во второй день недели. Это может привести к прокрастинации или ошибкам.

Вторник, начинающийся с перевёрнутой двойки мечей, может стать стрессовым и напряжённым днём, где вы чувствуете себя неуверенно или раздражённо из-за возможных проблем.

Также, как рассказывает таролог, перевёрнутая карта Таро двойка мечей может указывать на недостаток ясности или понимания в коммуникации на работе.

Что означает перевёрнутая двойка мечей в раскладе Таро на любовь

Таро расклад на любовь: что значит перевёрнутая карта? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Petrovich Nataliya

Перевёрнутая двойка мечей в раскладе Таро на любовь указывает на застой, внутренние сомнения, нежелание решать проблемы и неспособность к компромиссам в отношениях. Часто эта карта трактуется как предупреждение влюблённым: необходим открытый диалог и готовность к переменам.

Карта может означать отсутствие движения в отношениях. Пара находится в состоянии застоя, не предпринимая никаких шагов для развития и улучшения своей ситуации Белла Винкс Таролог, экстрасенс

Также эта карта Таро в раскладе на любовь может говорить о том, что человек не хочет признавать наличие в отношениях сложностей и проблем, убеждая себя, что всё хорошо. Вместо того чтобы открыто обсуждать и решать возникающие конфликты, партнёры предпочитают их игнорировать.

Расклад Таро на деньги: выпала перевёрнутая двойка мечей — что значит

Перевёрнутая двойка мечей: что значит в Таро и почему это не очень хорошо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LaInspiratriz

Перевёрнутая двойка мечей в раскладе Таро на деньги может указывать на переживания и беспокойство относительно финансовых вопросов. Это может быть недостаток ясности или принятие решений в финансовых делах.

Возможно, карта Таро также указывает на внутренние конфликты или сомнения относительно инвестиций или финансовых планов Белла Винкс Таролог, экстрасенс

В целом перевёрнутая карта Таро двойка мечей может символизировать неопределённость и недостаток уверенности в отношении финансов, что загоняет человека в сильный стресс. Однако, как подчёркивает таролог, важно смотреть и анализировать и остальные карты в раскладе Таро, чтобы получить максимально точное толкование.