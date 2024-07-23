Из AppStore исчезло приложение "Авито"

Приложение "Авито" исчезло из магазина AppStore, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

"Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем", — говорится в записи.

В компании призвали не удалять старое приложение. О деталях случившегося расскажут позднее.