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22 июля, 23:45

Из AppStore исчезло приложение "Авито"

Приложение "Авито" исчезло из магазина AppStore, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

"Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем", — говорится в записи.

В компании призвали не удалять старое приложение. О деталях случившегося расскажут позднее.

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В июне из AppStore исчезало приложение Rutube. В компании обещали расследовать причины. В настоящий момент приложение видеосервиса вновь доступно для скачивания.

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Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Артур Лапсаков
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