"Вы точно продюсер?": Жёны самых влиятельных мужчин на российском ТВ выглядят не так, как вы представляете Успешных российских продюсеров, которые сегодня определяют программную сетку самых рейтинговых телеканалов, объединяет не только чувство юмора, КВН и креатив. Рядом с ними находятся такие же сильные и достойные жёны. Что о них известно? 2 августа, 21:19 Яна Батыршина и Тимур Вайнштейн, Марина Кравец и Аркадий Водахов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Софья Сандурская

Тимур Вайнштейн

Тимур и Яна познакомились, когда ему было 27, а ей 23. У него за плечами чемпионский кубок КВН (команда "Парни из Баку"), у неё серебряная медаль Олимпийских игр по художественной гимнастике. Оба были из еврейских семей и имели общие связи. Вайнштейн в тот момент уже был перспективным продюсером со своим центром в "Останкино". Вместе с партнёрами он создавал рынок сериалов в России и очень быстро разбогател. Однажды Тимура и Яну пригласили выступить в качестве ведущих на одном мероприятии, но в тот вечер оба уехали по домам. При этом позже они признавались, что тогда понравились друг другу, но никто не решался сделать первый шаг. Через неделю он получил травму ноги, а вместе с ней и сочувственное письмо от Яны, которой сорока на хвосте принесла адрес его электронной почты.

Тимур Вайнштейн с супругой Яной Батыршиной. Фото © YouTube / Baku TV | RU

Позвонил, встретились в ресторане — и уже через неделю Вайнштейн сделал Батыршиной предложение. Правда, свадьба случилась только через год. Это было 20 лет назад. За это время у них родилось трое детей: две девочки, Мариам и Айла, и сын Леонид. Батыршина сумела построить карьеру телевизионной ведущей, но основной своей работой считала семью и воспитание детей. Вайнштейн был не против. Сейчас он считается самым успешным и влиятельным российским продюсером, который имеет в своём портфолио такие проекты, как шоу "Маска", "Ты супер!", "Один в один!" и многие другие. Под его руководством выпущено более 70 телесериалов, в том числе "Солдаты", "Родина" и "Пепел".

Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав и Мария поженились в 2010 году. Это было время его карьерного взлёта. Только что он вместе с партнёром продал часть своей компании. С того момента они стали долларовыми мультимиллионерами. Дусмухаметов начал активно помогать Челябинской области, откуда был родом. Он построил в регионе две больницы и школу. Мария Дусмухаметова занимается общественными и социальными проектами. Знакомы они были с конца 90-х, когда он писал шутки для команды КВН "Уездный город", а она была координатором работы с болельщиками. В 2011 году у них родился сын, которого назвали Тимуром, а ещё через семь лет на свет появилась дочь Ася.

Вячеслав и Мария Дусмухаметовы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / masha.dus

В одном из интервью Вячеслав рассказал, что никогда и никого, кроме Марии, не любил и полностью доверяет ей в вопросах семьи и благотворительных проектов. Сам он сосредоточен на проектах, которые в основном создаются для телеканала ТНТ: шоу "Танцы", "Замуж за Бузову", "Наша Russia", "Comedy Woman"; сериалы "Интерны", "Универ", "СашаТаня", "Жуки", "Домашний арест", а также YouTube-шоу "Что было дальше", "Внутри Лапенко" и многие другие. Вячеслав Дусмухаметов генерирует новые идеи и проекты 24 часа в сутки без выходных, его называют главным поставщиком юмора в стране. Поговаривают, что такой результативности с точки зрения креатива больше нет ни у одного российского продюсера.

Вячеслав Муругов

Брак с Евгенией Марковой для Вячеслава Муругова стал вторым. Они познакомились, когда он занимался главным детищем всей своей карьеры — телеканалом СТС. До этого он успел отслужить в армии, где и познакомился с участниками команды КВН — БГУ. Его чувство юмора оказалось востребованным, и он стал писать сценарии для "Новых армян". Оттуда попал в телек — ОРТ, РТР, "Рен-ТВ" и, наконец, СТС, куда он пришёл уже в роли топ-менеджера. В это же самое время Евгения Маркова строила блестящую карьеру в российском представительстве крупной западной корпорации. У неё было прекрасное образование, она училась в Германии, и замужество не превратило её в домохозяйку. Также её карьере не помешало рождение детей (они с Муруговым воспитывают двоих сыновей и дочь). Имя мужа было у всех на слуху, но и её взлёт трудно переоценить: она последовательно становилась топ-менеджером в разных структурах, а в итоге возглавила "Роскино".

Вячеслав Муругов с женой Евгенией Марковой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / evgenia.markova_

И всё-таки Муругов своей креативностью, как гигантская планета, притянул супругу в сферу креатива. Сейчас Маркова возглавляет компанию JM Create and Connect, которая занимается поддержкой творчества писателей, философов, дизайнеров на международном уровне. У Вячеслава есть свой профиль — он всегда работал на семейную аудиторию. Его проекты отличаются от "хулиганства" Дусмухаметова и масштабов Вайнштейна, но такие его шоу, как "Самый умный", "6 кадров", "Слава богу, ты пришёл!", а также сериалы: "Кадетство" "Папины дочки", "Воронины" "Молодёжка", "Кухня" или фильмы "Лёд", "Лёд-2", "Кухня в Париже", "Сто лет тому вперёд", навсегда останутся проектами, которые сформировали российское телевидение после 2000-х.

Аркадий Водахов

С Мариной Кравец Аркадий познакомился ещё будучи студентом филфака Санкт-Петербургского университета. Они родились с разницей в два дня, и это во многом предопределило их судьбу: они не могли не познакомиться и не выпить на брудершафт на студенческой вечеринке. Встречаться они начали в 2006 году, но через некоторое время Марина уехала покорять столицу, устроившись на радио "Маяк". Аркадий уехал чуть позже, но в столице он уже обрёл статус креативного продюсера Comedy Radio. Тогда он и сделал предложение Марине. Оба при этом продолжают карьерное восхождение. Водахов участвует в запуске нового телеканала ТНТ4 и продюсирует собственные проекты, которые быстро становятся успешными, — "Деньги или позор", "Прожарка". В это же время Кравец становится женским лицом Comedy Club. В 2020 году у них рождается дочь.

Водахов участвует в запуске нового телеканала ТНТ4, а Кравец становится женским лицом Comedy Club. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinakravets

Водахову и Кравец всего по 39, но у них за плечами уже серьёзные портфолио. Аркадию удалось снять фильм "Батя", который собрал в российском прокате почти $10 млн, и запустить реалити-шоу "Солдатки", "Звёзды в Африке" и "Музыкальную интуицию", а Марина стала звездой YouTube, активно снимается в рекламе и ведёт десятки популярных шоу, а в марте она во второй раз стала мамой, родив ещё одну дочку.

Авторы Григорий Никонов