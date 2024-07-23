Трамваи по улице Сергия Радонежского запустят до конца года Новый участок трамвайных путей свяжет площадь Рогожская Застава и Андроньевскую площадь. Это позволит запустить дополнительные маршруты до Курского вокзала. Время в пути от шоссе Энтузиастов и улицы Сергия Радонежского до центра города сократится до 10 минут. 23 июля, 17:41 На улице Сергия Радонежского появятся трамваи. Фото © М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

До конца 2024 года трамваи вернутся на улицу Сергия Радонежского. Здесь будет проезжать ежедневно около 20 тысяч пассажиров, улучшится транспортная доступность до близлежащих транспортных узлов. Заодно благоустроят как улицу Сергия Радонежского, так и целый ряд прилегающих улиц, бульваров и площадей на Таганке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С середины 1870-х годов по Вороньей улице (с 1923 года — Тулинская улица, а после 1992-го — улица Сергия Радонежского) проходила Курская линия городских конно-железных дорог. По ней пассажиров перевозили конки. В начале XX века их сменили трамваи на электрической тяге.

В 1952 году начали расширять проезжую часть для автомобилей, а трамвайные пути перенесли на параллельную Школьную улицу. Там трамваи ходили до 1980 года. Затем и эту линию демонтировали.

Через 40 лет, в начале 2020-х годов, был разработан проект благоустройства улицы Сергия Радонежского, включающий в том числе восстановление трамвайного движения. Строительство новой трамвайной линии началось в марте 2024 года. Оно ведётся в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

Двухпутная трамвайная линия длиной свыше 860 метров пройдёт вдоль тротуара нечётной (исторической) стороны дороги. Она соединит существующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади. В результате образуется удобный маршрут, связывающий шоссе Энтузиастов с Курским вокзалом, станциями метро "Курская", "Площадь Ильича" и "Римская", вторым Московским центральным диаметром и строящимся транспортным хабом "Серп и Молот". По этой линии планируется запустить трамваи "Витязь-Москва".

Около 240 тысяч жителей районов Лефортово, Соколиная Гора и Перово смогут без пересадок доехать до Курского вокзала. Время в пути от шоссе Энтузиастов и улицы Сергия Радонежского до центра города сократится до десяти минут. Ожидается, что нагрузка на Калининскую линию метро снизится на 15 процентов.

Новые пути монтируют на обособленном полотне на одном уровне с проезжей частью. Работы ведутся последовательно, участок за участком. Специалисты делают углубление, выполняют балластировку пути песком и щебнем, укладывают рельсы, а затем финишное покрытие. На прямых участках это крупные железобетонные плиты, на закруглённых — асфальтобетон. Бесстыковые трамвайные пути на шумопоглощающей подушке обеспечат плавное и тихое движение трамваев.

Строительство осложняет большое количество инженерных коммуникаций. Приходится выносить и перекладывать сети водопровода, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. В рамках программы "Чистое небо" в подземные коллекторы переносятся и воздушные кабельные линии. Работы проводятся как открытым способом, так и с помощью технологии бурошнекового бурения. На стройке задействовано 350 человек и более 20 единиц техники.

Благоустройство улицы Сергия Радонежского

После прокладки трамвайных путей улицу Сергия Радонежского благоустроят. Фото © М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Улица Сергия Радонежского — продолжение вылетной магистрали шоссе Энтузиастов, на ней восемь полос движения. Пока дорога некомфортна для пешеходов: здесь мало переходов, а существующие не приспособлены для маломобильных граждан.

После прокладки трамвайных путей улицу Сергия Радонежского благоустроят. Для движения автомобилей оставят шесть полос. Вдоль чётной стороны сделают комфортный пешеходный маршрут, связывающий жилые дома с общественными пространствами, станциями метро и остановками наземного общественного транспорта. От проезжей части его отделит зелёная полоса, где высадят дополнительные деревья и кустарники. Работы на чётной стороне уже близки к завершению.

Всего комплексное благоустройство затронет территорию площадью 5,7 гектара. Приведут в порядок Андроньевскую площадь и площадь Рогожской Заставы, участки бульвара Энтузиастов, Малой Андроньевской, Рабочей, Международной и Николоямской улиц, Рогожского Вала и Золоторожского Вала.

В частности, здесь появятся удобные тротуары, наземные переходы, велопарковки, современные остановки, фонари с энергосберегающими светильниками и информационные пилоны, на которых пассажиры будут видеть время прибытия транспорта.

Благоустройство пройдёт также около строящегося транспортного хаба "Серп и Молот", станций метро "Римская" и "Площадь Ильича", в сквере на улице Сергия Радонежского, в пешеходных зонах улиц Станиславского и Александра Солженицына, Коммунистического, Добровольческого, Товарищеского, Съезжинского, Хлебникова и Гжельского переулков, Волочаевской улицы.

В результате общественные пространства станут более комфортными и повысится уровень транспортного обслуживания жителей.

Развитие трамвайной сети Москвы

Протяжённость трамвайных путей в Москве 418 км. Фото © М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Протяжённость трамвайных путей в Москве — 418 километров, из них 80 процентов отделено от автомобильных дорог и находится на обособленном полотне. Сегодня в городе действует 35 маршрутов, пассажиры которых ежедневно совершают около 700 тысяч поездок. Трамвайный парк Московского метрополитена обновлён на 95 процентов. В нём более 600 вагонов, свыше 500 из которых — современные низкопольные трамваи российского производства, закупленные в последние годы.

С 2010 года 96 процентов трамвайных путей реконструировали. При работах применялись технологии, позволяющие уменьшить уровень шума при движении трамваев, а также проводилось обособление трамвайных путей в целях исключения движения по ним постороннего транспорта.

На таких участках скорость движения трамваев и пассажиропоток выросли на 20 процентов, на 40 процентов снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, в десять раз сократилось число задержек из-за поломок и неправильной парковки.

Для удобства и повышения безопасности пассажиров остановки оборудуются приподнятыми посадочными платформами, располагающимися на одном уровне с входом в трамвай. Они имеют пандусы и специальные защитные ограждения, отделяющие их от проезжей части. В городе уже более 400 таких платформ.

В планах на ближайшие годы — расширение трамвайной сети Москвы, включая строительство новых линий на улице Сергия Радонежского, проспекте Академика Сахарова (от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара) и Трифоновской улице (до Рижской площади). Их общая протяжённость составит около 4,5 километра.

Авторы Валерия Мишина