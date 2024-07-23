КРТ помогает делать городские кварталы современными и привлекательными За четыре года в Москве прошли большие работы по благоустройству. Вместе с инвесторами город строит новые производства, жильё, в том числе для программы реновации, и социальные объекты. 23 июля, 14:04 В Москве идут большие работы по благоустройству. Обложка © mos.ru

Городская программа комплексного развития территорий (КРТ) отметила четырёхлетие. В ближайшее время в городе появятся новые благоустроенные кварталы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Первый договор КРТ был заключён ещё в июле 2020 года. Он касался реорганизации части бывшей промзоны Октябрьское Поле. Там уже ввели в эксплуатацию пять жилых корпусов, включая здание с медицинским центром, школу и детский сад. Сейчас достраивают жилую недвижимость, бизнес-центр и ещё одно дошкольное учреждение образования.

За четыре года было выделено свыше 3,1 тысячи гектаров участков, которые станут современными городскими кварталами с развитой инфраструктурой. На сегодняшний день число проектов КРТ возросло до 236. Вместе с инвесторами будет построено больше 52 миллионов квадратных метров недвижимости, включая новые производства, жильё, в том числе для программы реновации. В частности, запланировано строительство 87 школ и 95 детских садов.

На месте промзон появляются благоустроенные кварталы. Фото © mos.ru

Более 80% проектов комплексного развития территорий предусматривают строительство недвижимости рядом с крупными транспортными объектами. Благодаря этому кварталы будут доступными и привлекательными для горожан.

Например, участок для реализации проекта КРТ в промзоне Грайвороново в Нижегородском районе находится недалеко от станций Новохохловская Московского центрального кольца (МЦК) и Калитники второго Московского центрального диаметра (МЦД). Сейчас там размещаются склады, но в течение пяти лет будет построен благоустроенный микрорайон. А на территории бывшей промзоны Братцево в Войковском районе, у станции Балтийская МЦК, уже идут строительные работы — проект планировки утверждён.

Реализация всех проектов КРТ предоставит городу более 763 тысяч рабочих мест, а инвестиции в них составят 17,3 триллиона рублей.

В современные районы превращаются не только заброшенные промзоны, но и недостроенные объекты, пустые участки и незастроенные территории. Там становится комфортно и престижно жить, работать и проводить время. На этих территориях появятся спортивные объекты, современные производства, а также оригинальные общественные пространства. Они станут комфортными и для работы, и для отдыха.

Авторы Валерия Мишина