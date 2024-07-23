В Московском зоопарке в возрасте 30 лет умер знаменитый жираф Самсон Гамлетович Ленинградов. Об этом сообщили в пресс-службе зоологического парка столицы.

Жираф Самсон Гамлетович Ленинградов из Московского зоопарка. Фото © Предоставлено Life.ru

"Ушёл из жизни легендарный жираф Московского зоопарка. И имя у него было легендарное — Самсон Гамлетович Ленинградов. Его знали все: взрослые и дети, жители Москвы и других городов России. Красивый и необычайно величественный — он был любимцем абсолютно у каждого посетителя", — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что 30 лет — очень впечатляющий возраст для жирафов, который можно сопоставить со 100-летием у людей. В природе эти млекопитающие обычно живут по 10-15 лет, в зоопарках — порядка 25. Последний год жизни у Самсона выдался очень активным, но 22 июля он умер. До его 31-го дня рождения оставалось всего две недели.