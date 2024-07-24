Совместимость по нумерологии: пары, у кого получается ЭТО число, обречены на вечную любовь Нумерология предлагает простой и увлекательный способ проверить совместимость влюблённых. Life.ru рассказывает, какое число вашей пары обещает вечную любовь! 24 июля, 16:00 Как определить совместимость в любви по дате рождения и нумерологии. Коллаж © Life.ru. Фото © Шедеврум, © Shutterstock / FOTODOM / Dzhulbee

Как узнать, совместимы ли судьбы и жизненные пути партнёров друг с другом? Одним из способов является нумерология — древнее учение о числах и их влиянии на нашу жизнь. Сегодня расскажем, как по дате рождения определить совместимость в любви и какие числа обещают долгую и счастливую совместную жизнь.

Число любовной совместимости: как рассчитать

Нумерология и любовь: что обещает ваше число. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Для начала возьмём дату рождения женщины и мужчины, сложим все цифры и приведём результат к однозначному числу. Пример:

Дата рождения женщины: 12.03.1991

1 + 2 + 0 + 3 + 1 + 9 + 9 + 1 = 26

2 + 6 = 8 Дата рождения мужчины: 22.01.1985

2 + 2 + 0 + 1 + 1 + 9 + 8 + 6 = 29

2 + 9 = 11

1 + 1 = 2 Складываем индивидуальные числа: 8 + 2 = 10. Затем прибавляем 1 к 0, в итоге получается единица.

С точки зрения нумерологии пара с числом 1 — это союз лидеров, очень мощный дуэт. Они стремятся к единой цели, поддерживают друг друга и готовы преодолевать любые препятствия. В семье возможна борьба за лидерство, но, если оба партнёра научатся уступать, их ждёт блестящее будущее.

Что говорит ваше общее число о совместимости

Узнайте совместимость влюблённых по дате рождения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / james benjamin

С единицей разобрались. Но что, если общее число получилось другим? Давайте разбираться в их значениях подробно!

Число влюблённых 2 — материальный достаток

Число 2 в нумерологии говорит, что материальные ценности будут превалировать над чувствами. Однако такой союз может быть прочным и долгим, если партнёры имеют общие цели и приоритеты. Важно избегать корысти и строить отношения на взаимоуважении.

Число влюблённых 3 — вечный праздник

Партнёры с числом любви 3 никогда не заскучают. Их жизнь будет полна приключений и неожиданных поворотов. Однако важно работать над доверием, чтобы избежать конфликтов. Если пара справится с этим, их ждёт счастливая жизнь.

Число влюблённых 4 — спокойствие и верность

Магия чисел: секрет счастливого брака кроется в совместимости по нумерологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Libre

Четвёрка в нумерологии символизирует гармонию и стабильность. В такой паре не будет места ревности и конфликтам. Возлюбленные будут окружать друг друга заботой и вниманием, сохраняя любовь на долгие годы.

Число влюблённых 5 — идеальная пара

Число любви 5 говорит о взаимопонимании и глубокой эмоциональной связи. Влюблённые понимают друг друга без слов, их союз будет крепким и долгим. Согласно нумерологии, для такой пары усилия по сохранению отношений минимальны — всё идёт своим чередом.

Число влюблённых 6 — дружба и общее дело

Шестёрка в нумерологии указывает на дружеский характер отношений. Союз будет крепким, если у партнёров есть общие интересы или совместные проекты. Важно найти точки соприкосновения, иначе может возникнуть угроза разрыва.

Число влюблённых 7 — счастье любит тишину

Как определить совместимость в браке по нумерологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / james benjamin

Партнёры с числом 7 создадут гармоничный и спокойный союз. Они не будут афишировать свои чувства, предпочитая держать счастье при себе. Такой подход поможет избежать зависти и сохранить отношения на долгие годы.

Число влюблённых 8 — кармические отношения

Число любви 8 в нумерологии — это страсть и испытания. Партнёры станут переживать периоды сильного влечения и ненависти, но расстаться им будет трудно. Такой союз часто сопровождается драмами, но при этом сохраняет прочность.

Число влюблённых 9 — классическая семья

Совместимость по дате рождения: что говорит нумерология про любовь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / james benjamin

Девятка в нумерологии символизирует традиционные семейные ценности. Муж обеспечивает семью, жена занимается домашними делами. Партнёры знают свои роли и качественно выполняют обязанности, что делает их союз крепким и счастливым.

Нумерология — увлекательный способ узнать больше о себе и партнёре. Ваше число любви может многое рассказать о характере отношений и перспективах на будущее. Попробуйте и убедитесь сами: возможно, именно ваш союз обречён на вечную любовь!

Авторы Сергей Трофимов