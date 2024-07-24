В столице благоустроят территорию парка "Москворецкий" На участке от МКАД до Строгинского моста приведут в порядок набережную Москвы-реки. 24 июля, 12:19 Территорию парка "Москворецкий" благоустроят. Обложка © mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40 процентов работ по реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий".

В этом году реализуется проект по экологической реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий". Мероприятия проводятся на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, приведут в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, участок между улицей Твардовского и Туркменским проездом.

Появится новая зона отдыха. Фото © mos.ru

В местах проведения работ сейчас частично ограничен доступ к береговой линии и ряду объектов. Реабилитация не затрагивает заповедные участки, памятники природы и другие ценные озеленённые территории. Здесь ремонтируют уже существующие детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Как изменится территория парка "Москворецкий"

У западного входа в парк, на участке от МКАД до Строгинского моста, появится новая зона отдыха с качелями и лавочками с навесами. Рядом с поисково-спасательной станцией "Кировская" обустроят волейбольную площадку и воркаут-зону.

Появятся спортивные объекты. Фото © mos.ru

На набережной и территории Большого и Малого Строгинских затонов из нескольких маленьких сделают многофункциональные спортивные зоны с силовыми тренажёрами. Детские площадки станут современными игровыми комплексами, интегрированными в природную среду.

Благоустроят и пляжи. Специалисты сделают удобные подходы, подсыплют речной песок, установят шезлонги и раздевалки. Вдоль набережной Москвы-реки и на берегу Малого Строгинского затона обустроят смотровые площадки в виде небольших балкончиков. На табличках разместят информацию о флоре и фауне парка.

Вдоль берега большого полуострова на участке от МКАД до Строгинского моста (в местах перепада высот) пройдёт экомаршрут со смотровыми площадками в самых живописных местах.

У входа в парк, который находится рядом с остановкой "Памятник героям войны", обновят зону у мемориальной стены. Неподалёку от Строгинского моста появится новый пешеходный переход. Он свяжет эту часть парка со Строгинской поймой.

Облагородят народные тропы и приведут в порядок существующие дорожки. Систему освещения модернизируют. Специалисты установят фонари с направленным световым потоком. Это позволит минимизировать воздействие на животный мир парка.

Благоустроят пляжи. Фото © mos.ru

Создание комфортной городской среды — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина