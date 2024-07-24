В Москве станция Царицыно МЦД-2 станет городским вокзалом Станция Царицыно второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) станет городским вокзалом. Здесь организуют удобную пересадку на метро. Пассажиры смогут спускаться в подземные вестибюли с платформ на лифте или эскалаторе. 24 июля, 12:35 Станция Царицыно станет городским вокзалом. Обложка © mos.ru

Сейчас станция Царицыно ежедневно принимает более 30 тысяч пассажиров, многие из которых пересаживаются на метро. В будущем пересадка станет быстрее и комфортнее и будет занимать всего несколько минут. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице продолжают развивать диаметры.

На станции Царицыно МЦД-2 находится первая пересадка на метро для тех, кто едет из области со стороны Подольска. Кроме того, ею пользуются горожане, чтобы погулять в одноимённом музее-заповеднике, а также жители района.

Пассажиры смогут спускаться с платформ на лифте или эскалаторе, чтобы пересесть на метро, а само время пересадки сократится до нескольких минут, идти по улице больше не понадобится. Полностью завершить работы планируют до конца 2025 года.

Ограничения в связи со строительством городского вокзала Царицыно

До 12 августа на станции Царицыно МЦД-2 закрыта платформа № 2 для посадки и высадки пассажиров, следующих в Москву. Поезда из Подольска в Нахабино продолжают курсировать, но без остановки здесь. Интервалы движения сохраняются.

С 12 августа начнет работу временная платформа.

Добраться до центра можно с предыдущих станций Покровское или Красный Строитель. Для этого нужно сесть в поезд на станции Царицыно, проехать одну-две остановки в сторону Подольска и пересесть на состав, идущий в центр. Поезда из Нахабина следуют в привычном режиме без пропуска остановок.

Также можно пересесть на других станциях МЦД-2. Это Печатники (пересадка на Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии), Текстильщики (пересадка на Таганско-Краснопресненскую и Большую кольцевую линии), Новохохловская (пересадка на Московское центральное кольцо), а также Курская (пересадка на одноименные станции Кольцевой, Арбатско-Покровской линий и станцию "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии).

Станция метро "Царицыно" Замоскворецкой линии и наземный городской транспорт продолжают работу в прежнем режиме.

Доехать до станции Царицыно МЦД-2 из области можно на поездах, для которых она является конечной. В утренний час пик добавили два состава, идущие по маршруту от Подольска до Царицына. Они отправляются в 07:07 и 08:25 и следуют без промежуточных остановок.

Со станции Курьяново можно сесть в поезд в обратную сторону. Тут работает одна платформа, для пересадки достаточно перейти в состав, идущий в Подольск. Поезда в Царицыно из центра следуют в прежнем режиме.

Авторы Валерия Мишина