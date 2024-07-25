В Москве применили новый подход к лечению пациентов с ревматологическими заболеваниями

В Москве реализовали новый подход к оказанию ревматологической помощи. Методика заключается в междисциплинарном взаимодействии врачей и позволяет пациенту пройти комплексное обследование, а также получить эффективную терапию с применением современных технологий. С момента создания межокружных ревматологических центров врачи провели более 230 тысяч приёмов.

Особенностью новых медучреждений является возможность ревматологов привлекать для консультаций других профильных специалистов. Кроме того, используется современный подход к назначению лекарственной терапии — применяются таргетные синтетические и генно-инженерные биологические препараты нового поколения, не имеющие побочных эффектов. Сейчас такую терапию получает свыше 5,5 тысячи пациентов.

Внутри каждого учреждения действует подход бесшовного пути для пациента, начиная с первичной диагностики, которая заключается в максимальном количестве обследований в предельно короткие сроки, и лечения до диспансерного наблюдения с целью контроля активности заболевания. Благодаря этому врач может выстроить доверительные отношения с пациентом и наблюдать динамику лечения. Это позволило сократить число случаев поздней диагностики почти до нуля.

Каждый центр включает консультативно-диагностическое отделение, стационары дневного и круглосуточного пребывания и кабинет генно-инженерной терапии. Консультация врача-ревматолога по направлению городской поликлиники доступна в срок от пяти до 10 дней, а приём врача-ревматолога для пациентов, находящихся на наблюдении, — в течение двух недель.

В течение года к каждому из центров прикрепилось до семи тысяч пациентов. Среди них есть как те, кому диагноз поставили впервые, так и уже лечившиеся в медучреждениях, не входящих в московскую систему здравоохранения. Амбулаторный этап построен по участковому принципу, то есть у каждого пациента есть основной врач-ревматолог, который выстраивает тактику лечения, а также замещающие его специалисты.

Новую программу разработали в феврале 2023 года на базе трёх многопрофильных клиник — ГКБ № 52, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова и Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова. Развитие доступности медицинской сферы — в числе приоритетных проектов столицы, поэтому при создании модели оказания ревматологической помощи главный акцент был сделан на эффективное, доступное и удобное для пациентов лечение.