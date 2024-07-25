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25 июля, 08:57

Пьяный безработный пытался украсть ребёнка из рук матери в Москве

Пьяный безработный из Ульяновска попытался украсть ребёнка в Москве. Прямо на глазах прохожих он выхватил малышку из рук матери и убежал. Но буквально через несколько метров мужчина выбросил девочку на землю — из-за прохожих, которые бросились за ним. Видео с моментом похищения публикует SHOT.

Пьяный безработный из Ульяновска попытался украсть ребёнка в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, накануне у 27-летнего Алексея был рождения, а сегодня он пришёл к Ферганскому пруду, где увидел мамочку с 5-месячной малышкой. Мужчина что-то сказал женщине, после чего бросился бежать за ней. Догнав, он выхватил малышку из её рук и побежал в обратную сторону.

Мама девочки стала звать на помощь, и случайные прохожие тут же бросились в погоню за Алексеем. Уже через несколько метров он выбросил младенца на землю, и попытался сбежать, но его задержали. Малышка от падения получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, множественные ссадины и синяки.

Сейчас против похитителя-неудачника возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет колонии. Ранее его уже судили за мошенничество.

Обложка ©

Freepik.com/senivpetro

Александра Вишнякова
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