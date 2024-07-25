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25 июля, 09:53

Экоактивисты приклеили себя к взлётно-посадочной полосе в аэропорту Франкфурта

В аэропорту Франкфурта временно приостановлены рейсы из-за экоактивистов, которые проникли на территорию воздушной гавани и приклеили себя к взлётной полосе. Речь идёт о членах группы Last Generation, выступающих против использования ископаемого топлива. В руках они держат плакаты с надписью "Oil Kills", что означает "Нефть убивает". Пассажиров оповестили о том, чтобы они временно не прибывали в аэропорт и отслеживали информацию о статусе своего рейса онлайн.

Один из участников акции, приклеивший себя к ВПП в аэропорту Франкфурта. Фото © X / Oil Kills

Один из участников акции, приклеивший себя к ВПП в аэропорту Франкфурта. Фото © X / Oil Kills

Отметим, что акция в Франкфурте — уже не первая "на совести" Last Generation. Ранее они на три часа парализовали работу авиагавани в Кёльне, а до этого провели перформанс в аэропорту Монреаля, приклеив друг друга к дороге, ведущей к погрузочной зоне.

В руках у активистов плакаты с надписью "Нефть убивает". Фото © X / Oil Kills

В руках у активистов плакаты с надписью "Нефть убивает". Фото © X / Oil Kills

Ране Life.ru рассказывал, как экоактивисты закрасили оранжевой краской легендарный Стоунхендж. Такой акцией активисты Just Stop Oil попытались призвать британский кабмин создать план по приостановке добычи и использования ископаемого топлива.

Обложка ©

X / Oil Kills

Алексей Берковиц
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