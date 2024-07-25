Экоактивисты приклеили себя к взлётно-посадочной полосе в аэропорту Франкфурта

В аэропорту Франкфурта временно приостановлены рейсы из-за экоактивистов, которые проникли на территорию воздушной гавани и приклеили себя к взлётной полосе. Речь идёт о членах группы Last Generation, выступающих против использования ископаемого топлива. В руках они держат плакаты с надписью "Oil Kills", что означает "Нефть убивает". Пассажиров оповестили о том, чтобы они временно не прибывали в аэропорт и отслеживали информацию о статусе своего рейса онлайн.