В Кремле отреагировали на идею Нетаньяху создать аналог НАТО на Ближнем Востоке Песков призвал дождаться деталей по идее Нетаньяху о создании аналога НАТО 25 июля, 09:37 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Вашингтон. Обложка © ТАСС/AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться деталей предложения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о создании на Ближнем Востоке аналога НАТО. Тем не менее он подчеркнул, что конфронтация в этом регионе миру не нужна.

"Надо понимать детали. Это альянс каких стран? Потом НАТО имеет ярко выраженную конфронтационную направленность. НАТО создавалось для сдерживания СССР, потом России, и продолжает это делать до сих пор. Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли", — отметил Песков, добавив, что нужно понимать детали предложения Нетаньяху для рассуждений.

Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, призвал к созданию на Ближнем Востоке аналога НАТО. Он намерен пригласить в этот альянс те страны, у которых "мир с Израилем", а противодействовать новая структура будет "растущей иранской угрозе".