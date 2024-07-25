Сколько выходных дней дадут россиянам на новогодние и майские праздники 2025 Минтруд опубликовал календарь выходных и праздничных дней в 2025 году. Какие дни перенесли, сколько россияне будут отдыхать — в материале Life.ru. 25 июля, 13:18 Россиян в 2025 году ждёт восемь дней отдыха на майские и 11 дней на новогодние праздники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G-Stock Studio

Сколько официально продлятся новогодние праздники в 2025 году

В 2025 году период новогодних каникул продлится целых 11 дней — 29, 30 и 31 декабря 2024 года будут выходными. Фото © ТАСС / Александр Река

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков сообщил, что в 2025 году период новогодних каникул продлится целых 11 дней — россиянам предоставят возможность отдохнуть с 29 декабря 2024 года вплоть до 8 января 2025 года включительно. Причём 29, 30 и 31 декабря 2024 года тоже будут выходными. Это почти две недели для празднования Нового года и Рождества в кругу семьи и близких.

Как отдыхаем на майские праздники в 2025 году

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Согласно озвученным планам, в мае 2025 года россиян ждут два крупных праздничных периода.

Так, первая четырёхдневная волна выходных пройдёт с 1-го по 4-е число включительно. А уже спустя несколько дней, с 8 по 11 мая, трудящиеся вновь получат право на отдых — на сей раз в честь Дня Победы.

А вот 12-е число, следующее за вторым блоком нерабочих дней, станет уже обычным рабочим днём, возвращая жителей страны на их рабочие места.

Когда выгоднее брать отпуск в мае 2025-го

И хотя до майских ещё ого как далеко, уже сейчас некоторые работники размышляют над тем, выгодно ли в мае идти в отпуск.

В случае с отпусками существует такое правило, и распространяется оно именно на работников с окладом: чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже будет этот один рабочий день, а значит, и выгоднее взять отпуск именно в этом месяце.





Объясним. Среднедневной заработок вычисляется путём деления совокупного годового дохода на 12 месяцев и на среднее количество дней в месяце, равное 29,3. Полученная сумма затем умножается на количество дней отпуска. Если отпуск приходится только на рабочие дни, например понедельник, вторник и среду, то за эти дни сотрудник получает три средних заработка, а из его оклада вычитают стоимость трёх рабочих дней, которые оплачиваются выше. Однако если премии выплачиваются чаще одного раза в год, то среднедневной заработок может превышать дневную заработную плату за какой-то конкретный месяц. Чем больше годовой объём премий, тем выше размер отпускных.

В общем, если вы регулярно получаете крупные премиальные выплаты, то в мае выгодно оформить оплачиваемый отпуск, частично совпадающий с праздничными датами календаря. Не стоит опасаться взять неделю отдыха сразу после праздничных дней. Напротив, длительный отпуск, запланированный на конец месяца, или дни отпуска за свой счёт в мае будут нежелательными.

Только не забывайте, что заявление необходимо подавать заранее (за две недели), а отпускные бухгалтерия обязана выплатить не позднее чем за три рабочих дня до наступления отпуска.

Производственный календарь

Календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год. Инфографика © Life.ru

Нормы рабочего времени в 2025 году

Ну и напоследок вот информация по нормам рабочего времени для трёх видов рабочей недели:

при 40-часовой неделе — 1 970,00;

при 36-часовой неделе — 1 772,40;

при 24-часовой неделе — 1 179,60.

Авторы Андрей Ананьев