По итогам первого полугодия 2024 года выручка нефтяной компании превысила 2 трлн рублей Выручка "Газпром нефти" по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла 2 трлн рублей. Чистая прибыль компании выросла на 7,9%, составив 328,5 млрд рублей. 25 июля, 15:17 Нефтяная компания опубликовала финансовую отчётность. Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

Нефтяная компания публикует консолидированные данные раскрываемой сокращённой промежуточной финансовой отчётности, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за первое полугодие и второй квартал 2024 года.

Показатель скорректированной EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) по итогам 6 месяцев 2024 года достиг 704,1 млрд рублей, увеличившись на 11,9% к первому полугодию 2023 года. Свободный денежный поток вырос на 76,8% — до 161,2 млрд рублей.

Одним из наиболее значимых событий первого полугодия 2024 года стал ввод в эксплуатацию инфраструктуры для промышленной добычи углеводородов на участке 3А ачимовских залежей Уренгойского месторождения в ЯНАО. Этот участок компания разрабатывает в рамках долгосрочного рискового операторского договора с владельцем лицензии. В Томской области открыли новое месторождение с геологическими запасами около 30 млн тонн углеводородов и приступили к развитию Чонского кластера — крупнейшей неразрабатываемой группы лицензионных участков в Восточной Сибири.

В первом полугодии 2024 года компания обеспечила высокую эффективность переработки нефти на своих НПЗ для надёжных поставок топлива, смазочных материалов и высокотехнологичных битумов на внутрироссийский рынок. Она продолжает активное внедрение природоохранных решений: расширен проект производства биотоплива для морских судов и авиационного транспорта, начал работу первый в стране топливозаправщик на электродвигателе. В городе Гатчина Ленинградской области запущен в эксплуатацию первый завод компании по переработке пластиковых упаковочных материалов во вторичную гранулу.













Важным событием в отчётный период стало успешное испытание первого отечественного флота для гидравлического разрыва пласта, которое компания провела совместно с партнёрами. Результаты испытаний позволят начать серийное производство нового комплекса оборудования для главного метода повышения нефтеотдачи. Реализуется ряд других технологических проектов, значимых в масштабах всей отрасли.

Для подготовки новых специалистов компания развивает собственную систему поддержки высшего и среднего профессионального образования. В первом полугодии проект "Лига колледжей" расширился до 17 образовательных учреждений в 9 регионах России. Аналогичный проект компании для высших учебных заведений — "Лига вузов" — действует уже несколько лет и объединяет 37 ключевых российских университетов.

Авторы Валерия Мишина