На треть вырос интерес к российским облачным хранилищам В 2024 году россияне активнее используют онлайн-диски для хранения данных. При этом выбор всё чаще падает на российские аналоги. Интернет-трафик отечественных онлайн-дисков вырос на 32% в сравнении с прошлым годом. Он уже больше объёма в аналогичных зарубежных сервисов. 25 июля, 14:41 Вырос интерес к российским облачным хранилищам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maryna_Auramchuk

С января по июнь общее потребление трафика в сегменте облачных хранилищ выросло на 28% год к году. Самый большой рост продемонстрировали российские сервисы — в них потребление гигабайт выросло примерно на треть (+32%), что выше темпов роста зарубежных онлайн-дисков (+25%). К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Сегодня на отечественные облачные хранилища приходится уже больше половины от всего трафика в этом сегменте. Однако молодая аудитория всё ещё отдаёт предпочтение иностранным сервисам: в возрастной группе 14–20 лет зарубежные онлайн-диски занимают 65% трафика, а среди пользователей 21–25 лет — 54%.

В 2024 году самым популярным облачным хранилищем у россиян стал "Яндекс Диск". В нём же сильнее всего выросла активность пользователей с прошлого года (+61%). Среди лидеров оказались также iCloud, Облако Mail.ru и OneDrive. При этом активность в OneDrive за последний год снизилась почти на треть (–32%) на фоне сообщений в марте 2024 года о том, что Microsoft закроет доступ к своим облачным сервисам для компаний в России.

Активнее всего облачные хранилища используют люди в возрасте 26–35 лет (на них приходится 36% трафика) и 36–45 лет (26%). Менее активны самые молодые пользователи — 14–20 лет (3% трафика).

Как выяснили аналитики, на женскую аудиторию приходится 51% от всех гигабайт, потраченных в облачных хранилищах. Она же обеспечила основной прирост активности во всех онлайн-дисках в этом году (+60%). Чаще всего облачными хранилищами пользуются абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска и Краснодара.

Авторы Валерия Мишина