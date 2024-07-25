До 15 человек могут быть заблокированы в стоматологии в Москве из-за пожара

До 15 человек могут быть заблокированы в стоматологическом кабинете в Звонарском переулке в центре Москвы из-за пожара. По данным SHOT , возгорание произошло в подъезде, где расположен кабинет.

В экстренные службы обратился очевидец, который утверждает, что посетители и врачи клиники DSstudio закрылись в ординатороской и ждут приезда спасателей. При этом вход в стоматологию заблокирован, а на окнах установлены решётки.