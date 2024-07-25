Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни, выясняли на форуме "Здоровое общество"

Основная цель национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" – увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. И важно, чтобы эта жизнь была не просто долгой, но здоровой, активной и благополучной. Этот нацпроект сам по себе целостный и объемный и охватывает все сферы, начиная от первичного звена здравоохранения, реабилитации до ведения здорового и активного образа жизни. Его реализация во многом зависит от наших консолидированных усилий в достижении поставленных целей. Эта работа должна быть всеобъемной, охватывающей все регионы, структуры и учреждения. У нас есть потенциал прироста, но опыт других стран показывает, что чем выше показатель продолжительности жизни, тем сложнее обеспечить его дальнейшее увеличение. Только совместная работа государственных органов, медицинских учреждений, научных институтов и общественных организаций может создать устойчивую систему, способную обеспечить долголетие и благополучие всех граждан,