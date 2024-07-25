Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни, выясняли на форуме "Здоровое общество"
Пленарная сессия "Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?" форума "Здоровое общество – 2024" посвящена новому национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", запуск которого с 2025 года анонсировал президент России.
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Ключ к долгой, здоровой и счастливой жизни находится в руках самого человека. Должны быть созданы все предпосылки, чтобы люди не только имели возможность сохранить здоровье на долгие годы, но и осознавали ценность здорового образа жизни, были мотивированы следить за своим здоровьем. Цель национального проекта определена не только ростом показателя ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и 81 года к 2036 году в рамках национальной цели развития Российской Федерации "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", но и улучшением качества жизни россиян. В рамках нового национального проекта планируется как продолжение ранее начатых федеральных проектов и мероприятий (в том числе по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, гепатитом С, по медицинской реабилитации и т. д.), так и реализация новых федеральных проектов, включая проекты по созданию цифровых платформ, направленных на сохранение здоровья граждан, и развитию федеральных медицинских организаций.
Модератором пленарного заседания выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
Основная цель национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" – увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. И важно, чтобы эта жизнь была не просто долгой, но здоровой, активной и благополучной. Этот нацпроект сам по себе целостный и объемный и охватывает все сферы, начиная от первичного звена здравоохранения, реабилитации до ведения здорового и активного образа жизни. Его реализация во многом зависит от наших консолидированных усилий в достижении поставленных целей. Эта работа должна быть всеобъемной, охватывающей все регионы, структуры и учреждения. У нас есть потенциал прироста, но опыт других стран показывает, что чем выше показатель продолжительности жизни, тем сложнее обеспечить его дальнейшее увеличение. Только совместная работа государственных органов, медицинских учреждений, научных институтов и общественных организаций может создать устойчивую систему, способную обеспечить долголетие и благополучие всех граждан,
Татьяна Голикова.
В пленарном заседании приняли участие:
- министр здравоохранения Михаил Мурашко;
- директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова;
- руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова; заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Ольга Кривонос;
- главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей Багненко;
- глава Республики Мордовия Артем Здунов;
- первый замминистра здравоохранения Российской Федерации Владимир Зеленский.
В ходе пленарной сессии состоялось представление и обсуждение ключевых мероприятий национального проекта с участием ведущих экспертов страны. Первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда Росконгресс Анастасия Столкова надеется, что площадка форума "Здоровое общество" станет стартом для сотрудничества между различными организациями, ведомствами, некоммерческими организациями, которые сфокусированы на теме здоровья и повышения качества жизни наших граждан.
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"У нас реализуется проект "Женщины за здоровое общество", сейчас это уже более 700 проектов в области общественного здравоохранения, и это те локальные инициативы, которые формируют контуры общественного здоровья в регионах. Эта поддержка необходима для лидеров проектов, которые на местах реализуют свои программы", — отметила Столкова.
Форум "Здоровое общество – 2024" проходит в Москве 24–25 июля 2024 года на площадке кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьёвы горы". Организатор мероприятия – экосистема Фонда Росконгресс "Здоровое общество" при поддержке Министерства здравоохранения.