В Москве с начала года установили ещё 800 современных остановочных павильонов

В Москве с начала 2024 года установили ещё 800 современных остановочных павильонов, которые заменяют устаревшие конструкции. Всего в столице насчитывается уже более 8,5 тысячи таких объектов.

Новые остановочные павильоны устанавливают в городе с 2015 года. Благодаря ним москвичи и гости столицы могут комфортно ожидать транспорт в любую погоду, ведь от осадков пассажиров защищает широкая крыша. Кроме того, павильоны оборудованы видеонаблюдением, освещением и удобными скамейками. В Москве от года к году их появляется всё больше. Так, если в 2022 году разместили около 800 остановочных павильонов, то в 2023-м — уже свыше 1,8 тысячи.

Новые павильоны изготовлены из износостойких материалов российского производства и оформлены в едином стиле. Они оснащены большими лайтбоксами для информационных плакатов с номерами и расписанием маршрутов и QR-кодом, с помощью которого можно узнать, когда прибудет транспорт. Конструкция павильонов выполнена из нержавеющей стали и алюминия повышенной прочности, а стенки — из прочного прозрачного триплекса, который в случае повреждений не разбивается на осколки. При создании скамеек применяются негорючие материалы.

В Москве можно увидеть современные остановки разных типов. Чаще встречаются стандартные павильоны, их размещают на маршрутах с невысоким или средним потоком пассажиров. На узких посадочных площадках используют компактные остановки с площадью крыши меньше стандартной, а в местах с наибольшим пассажиропотоком, например возле станций метро и у социальных объектов, устанавливают многосекционные павильоны, под крышами которых могут находиться до 10 секций со скамейками для пассажиров. Помимо этого, в столице можно увидеть трамвайные остановки и остановки-флаги со списком проходящих маршрутов — на самых узких посадочных площадках. Возле крупных пересадочных узлов располагаются большие конструкции, которые защищают пассажиров от осадков во время пересадок между наземным и рельсовым транспортом.