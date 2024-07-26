Россияне стали тратить больше денег на восстановленные смартфоны На рынке восстановленных смартфонов доминируют два производителя. Прошлогодний лидер этого сегмента — Samsung — вернул себе утраченные позиции. По итогам второго квартала текущего года он фактически догнал Apple. 26 июля, 14:22 Растёт интерес к восстановленным смартфонам. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Apple и Samsung стабильно занимают первые места рейтинга самых популярных у россиян брендов восстановленных смартфонов. Однако если в прошлом году корейский производитель обгонял своего американского конкурента, то в первом квартале 2024 года Apple вырвался вперёд. Об этом свидетельствуют данные продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

При этом по итогам второго квартала на рынке установился паритет, и в натуральном выражении доли этих компаний в общем объёме продаж восстановленных смартфонов составляют почти по 32%. Впрочем, в денежном выражении Apple стабильно удерживает лидерские позиции.

Самыми популярными моделями у Apple стали iPhone 11 (128 Гб), iPhone 12 (128 Гб) и iPhone 12 Pro Max (256 Гб). У Samsung наибольшим спросом пользуются модели среднего ценового сегмента: Galaxy A12 (64 Гб), Galaxy A10 (32 Гб), а также флагман 2021 года Galaxy S21 Ultra 5G (128 Гб).

Следом по популярности как в натуральном, так и в денежном выражении идут смартфоны Xiaomi. Лидеры у Xiaomi — Redmi Note 9 (64 Гб), Redmi Note 10S (128 Гб) и Redmi 9 (64 Гб).

При этом наибольший прирост в продажах показали смартфоны Realme: год к году они выросли на 357% в штуках и на 345% в деньгах.

Россияне в целом стали платить за среднестатистический восстановленный смартфон на 40% больше, чем год назад. Если в апреле-июне 2023 года средняя стоимость такого телефона составляла 16 780 рублей, то в аналогичном периоде текущего года — 23 630.

Динамика продаж восстановленных смартфонов в розничной сети мобильного оператора повторяет мировые тренды: в последние 5 лет глобальные продажи смартфонов на вторичном рынке уверенно растут, в то время как спрос на новые смартфоны замедляется. Так, во втором квартале 2024 года продажи восстановленных смартфонов в розничной сети мобильного оператора выросли более чем в 2 раза в штуках и почти в 3 раза в деньгах по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

— Мы наблюдаем устойчивый рост вторичного рынка смартфонов. Это происходит по нескольким причинам. В первую очередь, такие смартфоны ничем не отличаются от новых: благодаря тщательной проверке устройств и серьёзному процессу восстановления корпуса и внутренних деталей он попадает в руки нового владельца в идеальном состоянии. Кроме того, покупателю важно иметь гарантию на такой товар — мы предоставляем гарантию до 180 дней на все модели восстановленных смартфонов. И третий фактор — сниженная цена, — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж мобильного оператора Давид Борзилов.

Авторы Валерия Мишина