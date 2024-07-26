Ещё 11 поликлиник появится в ТиНАО В ТиНАО планируется возвести 11 поликлиник, часть из них уже проектируется и строится. Шесть лечебных учреждений появится за счёт средств Адресной инвестиционной программы города Москвы, а пять — за счёт инвесторов – строителей жилья. 26 июля, 14:01 В ТиНАО построят 11 поликлиник. Обложка © Mos.ru

За счёт городского бюджета сегодня строятся три объекта здравоохранения. В частности, это взрослая поликлиника в городе Троицке и детско-взрослая поликлиника в посёлке Птичное Филимонковского района. Оба учреждения рассчитаны на 750 посещений в смену. Кроме того, фактически завершены строительные работы и идёт установка оборудования в детско-взрослой поликлинике на 320 посещений в смену в посёлке Марьино Филимонковского района. Ещё два здания, которые появятся за счёт инвесторов, строятся. Все возводимые за внебюджетные средства учреждения здравоохранения предполагается передать городу. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения.

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию медицинское учреждение на 475 посещений в смену, которое будет построено за счёт инвестора. Оно разместится на территории жилого комплекса в Коммунарке. В 2026-м в этом же районе на территории другого жилого комплекса инвестор планирует возвести детско-взрослую поликлинику. Она будет рассчитана на 520 посещений в смену. Кроме того, до конца 2028 года за счёт средств инвесторов появится ещё три таких здания: в районах Коммунарка, Щербинка и Внуково.

Сейчас проектируется ещё три поликлиники. Эти объекты предполагается построить за счёт города в районах Коммунарка и Внуково.

В новых учреждениях будут работать детские и взрослые врачи основных специальностей. В зданиях появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить лечебные и восстановительные процедуры, полностью соответствующие столичным стандартам.

После завершения основных работ специалисты благоустроят территорию рядом с объектами. Они высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. В зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также создадут необходимые условия для маломобильных граждан.

Развитие доступности медицинской сферы — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина