На Пресне отреставрируют уникальный дом XVIII века Принято решение о разработке проекта реставрации главного дома с церковью усадьбы Соллогуба по адресу: Поварская улица, дом 52/55, строение 1. Специалисты изучат памятник архитектуры, а затем разработают детальный проект, где будут учтены все особенности здания. 26 июля, 15:02 На Пресне отреставрируют усадьбу. Обложка © Mos.ru

Уже этой осенью специалисты приступят к комплексным научным исследованиям. Сейчас дом в плохом состоянии. Деформированы фундамент, цоколь, фасады, нужно менять элементы крыши. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Исторический ансамбль в Пресненском районе, объект культурного наследия федерального значения, располагается между Поварской и Большой Никитской улицами. Специалистам предстоит досконально изучить памятник архитектуры и разработать детальный проект реставрации, в котором учтут все особенности здания.

Главный дом усадьбы построил по красной линии Большой Никитской улицы в 1756-м подпоручик Иван Воронцов-Вельяминов. Во второй половине XVIII века участок перешёл во владение князей Долгоруковых. В 1802–1809 годах территорию усадьбы расширили до параллельной Поварской улицы, надстроили главный дом мезонином, возвели два симметричных служебных корпуса по боковым границам владения, а также соорудили въездные ворота со стороны Поварской.

В пожаре 1812 года усадьба Долгоруковых не пострадала. Она считается единственным сохранившимся с тех времён ансамблем на Поварской улице. Свой нынешний вид усадьба приобрела при бароне Михаиле Боде-Колычёве, который купил её в 1853 году. Именно он пристроил к торцу главного дома церковь в неорусском стиле, получив на это высочайшее дозволение митрополита Филарета. Барон также возвёл на участке ещё один флигель, который вскоре присоединила к основному зданию и домовой церкви закруглённая галерея.













Как свидетельствует ряд источников, 12 января 1866 года именно в этой домовой церкви венчались поэт Иван Аксаков и дочь Фёдора Тютчева Анна. Кроме того, с Михаилом Боде-Колычёвым был хорошо знаком писатель Лев Толстой — он неоднократно бывал в его доме. Есть версия, что здание на Поварской улице описано в романе "Война и мир" как дом Ростовых.

После смерти барона Михаила Боде-Колычёва имение унаследовала его дочь Наталья, которая была замужем за театральным художником графом Фёдором Соллогубом. А после её смерти в 1916 году дом перешел к её старшей дочери Елене.

После революции 1917 года домовую церковь святителя Филиппа закрыли, главку с крестом снесли, а само помещение стало использоваться под хозяйственные нужды многочисленными учреждениями, в разные годы занимавшими усадьбу. В полуподвале и мезонине было устроено коммунальное жильё.

В 1919-м в усадьбе открыли Дворец искусств, где выступали известные поэты и прозаики того времени. Среди них Александр Блок, Валерий Брюсов, Сергей Есенин, Борис Пастернак, Алексей Толстой, Илья Эренбург. С 1921 года в главном доме начал работать Высший литературно-художественный институт, а впоследствии здесь разместился Союз писателей СССР. В стенах усадьбы в 1930-м проходила панихида по поэту Владимиру Маяковскому, а в 1940-м — прощание с писателем Михаилом Булгаковым. В 1950-е годы в подвале дома жил поэт Роберт Рождественский.

С 2020-го в историческом здании площадью 1,85 тысячи квадратных метров располагается Ассоциация союзов писателей и издателей России.

Сохранение культурно-исторического наследия — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина