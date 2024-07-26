101/330 Время вспомнить: россиянам расскажут о трагических историях маленьких ангелов

27 июля, в День памяти и скорби по детям, ставшим жертвами войны в Донбассе, "Известия" запускают акцию #101/330 Время вспомнить. В течение дня в эфире телеканала Iz будут транслироваться видеоролики о детях Донбасса, погибших от рук террористического украинского режима с 2014 года.

Первый ролик о "Горловской Мадонне" появится в эфире в 13:00 — в то самое время, когда снаряд унес жизни Кристины и Киры Жук. Все последующие сюжеты будут также показаны по времени, когда произошли трагедии.

Спецпроект #101/330 стал продолжением акции корреспондента "Известий" Семена Ерёмина, погибшего 19 апреля при исполнении журналистского долга в зоне СВО. В 2016 году военкор запустил проект #101, в память о 101 ребёнке, погибшем на Донбассе, в Донецком аэропорту нанесли мурал с детским профилем и хэштегом. В качестве образа для рисунка взяли фотографию дочки Семена. С того момента скорбная цифра увеличилась втрое.

"Каждая история, описанная в спецпроекте «#101/330. Время вспомнить» — это личное. Многие из нас с 2014 года освещают события в Донбассе, будучи на передовой или в редакции. Каждую из описанных трагических историй мы видели одними из первых. Поэтому, так же, как и наш погибший коллега Семён Ерёмин, мы не можем оставаться в стороне. Этой акцией мы хотим продолжить дело Семёна и напомнить всему миру о том, что с каждым годом всё больше детей умирают от украинских снарядов. Мы просим каждого зрителя, читателя, подписчика и слушателя поддержать эту акцию. Почтить память погибших с 2014 года мирных жителей. И помнить, что эта чудовищная цифра — продолжает расти", — отметил заместитель директора телеканала "Известия" Виталий Ханин.